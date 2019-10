„Am discutat cu parlamentari. Am încecat să am o discuţie foarte corectă.Le-am cerut mai multă responsabilitate. Le-am spus că România are nevoie de stabilitate şi că nu văd o alternativă. Renunţăm la un program de guvernare ca să facem ce? Pentru mine a fost important să discut cu oameni pe care îi cunosc. Am vrut să văd opinia lor. Eu am discutat, vom vedea ce vor face la moţiune. Nu se pune problema de sancţiune. Sunt convinsă că cea mai dură sancţiune va fi din partea populaţiei. Gândiţi-vă că fiecare a candidat şi a obţinut funcţia de senator sau deputat susţinut de cetăţenii din judeţul respectiv. Va trebui să le explice de ce au votat această sancţine, dacă se vor lua măsuri în perioada următoare de austeritate, ei sunt parte a acestor mpsuri pentru că au votat această moţiune”, a afirmat Viorica Dăncilă, după şedinţa grupurilor parlamentare ale PSD.

Premierul a adăugat că a purtat discuţii şi cu parlamentarii ALDE şi Pro România.

„Am discutat şi la ALDE şi la ProRomânia. Au fost care au vrut să avem o discuţie. Am vrut să înţeleg ce s-a întâmplat. Ceea ce spune dl. Ponta de mult timp nimeni nu mai ia în seamă. Mai multe minciuni decât am auyit de la dl. Ponta nu am auzitt de la nimeni”, a subliniat Dăncilă.

Întrebată dacă le-a oferit funcţii parlamentarilor funcţii pentru a nu vota moţiunea de cenzură, Viorica Dăncilă a răspuns: „Ce funcţii să le ofer? Atunci când nu ai argumente, vii cu astfel de acuzaţii. Nu am oferit nimănui funcţii, nu am oferit nimănui proiecte. Eu sunt un om al dialogului, îmi place să vorbesc cu oamenii, este normal să vorbesc cu oamenii şi sunt premierul tuturor românilor şi din opoyiţie, şi care mă voteayă şi care nu mă votează. Deci trebuie să discut cu toţi”.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, luni, un avertisment Vioricăi Dăncilă şi PSD să nu încerce să ofere bani sau funcţii parlamentarilor pentru a îi convinge să nu voteze moţiunea de cenzură, deoarece ar comite o infracţiune.

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului joi, începând cu ora 10.00. Numărul necesar adoptării moţiunii este de 233 de parlamentari.

Printre semnatarii moţiunii de cenzură se numără foştii parlamentari social-democraţi Mihăiţă Găină, Emanoil Savin, Ioan Talpoş, precum şi deputatul PSD Marius Bota.