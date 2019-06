„PSD nu a făcut scut în jurul domnului preşedinte Tăriceanu, fiecare senator a avut libertatea să îşi exprime opinia, aşa cum am menţionat de la început, nu cred că preşedintele partidului trebuie să fie cel care să indice o direcţie senatorilor şi deputaţilor. Senatorii şi deputaţii răspund în faţa electoratului care i-au trimis în Parlament şi fiecare senator, fiecare deputat cred că trebuie să facă acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD.

Ea a mai afirmat că PSD a înţeles foarte bine rezultatul votului din 26 mai.

„Am spus că nu o să mai vorbim despre justiţie, nu se dau OUG şi nici nu am da OUG pe coduri sau pe alte aspecte de genul acesta aşa cum a făcut guvernul Cioloş dar nu am văzut atunci nici o reacţie publică, deci noi am înţeles şi tocmai de aceea avem foarte mare deschidere de a aduce echilibru şi consens în societate”, a adăugat Dăncilă.

Senatul a respins luni solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu. Preşedintele Senatului era acuzat de procurori că a primit mită, indirect, 800.000 de dolari.

Cererea DNA a fost respinsă cu 38 de voturi „pentru”, 71 „împotrivă” şi o abţinere.