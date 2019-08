„Am spus că vreau sancţiuni drastice pentru criminali, violatori şi pedofili. Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viaţă, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranţă pentru lipsa de umanitate şi lipsa de respect faţă de cetăţean. Am zero toleranţă pentru greşeli, de la atitudini lipsite de responsabilitate şi profesionalim, la erori de procedură şi nerespectarea legii", a spus, joi, la Guvern, prim-ministrul Viorica Dăncilă.

Aceasta a mai afirmat că în următoarele săptămâni va lansa platforma Guvernului pentru ordine şi sisguranţă, „punct central de informare şi dialog pe aspecte ce ţin de respectarea legii şi siguranţa românilor".

Dăncilă a mai transmis că Ministerul Justiţiei a demarat o analiză a legislaţiei penale în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave şi va aduce propuneri de modificare a legii, inclusiv pentru înăsprirea pedepselor.

„În calitate de prim-ministru, voi da OUG necesare şi voi trimite adresele către preşedinţii celor două camere ale Parlamentului pentru convocarea în sesiune extraordinară. Aceste modificări legislative trebuie dezbătute şi implementate imediat", a declarat premierul.