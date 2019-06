„Noi vrem ca la sfârşitul lui iulie, începutul lui august să avem deja candidatul la prezidenţiale”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, la România Tv.

Întrebată cum vede soarta alianţei PSD-ALDE dacă ar fi doi candidaţi la prezidenţiale şi dacă asta ar duce la o rupere a coaliţiei, Viorica Dăncilă a răspuns: „Eu nu cred acest lucru. Alianţa e solidă şi trebuie să separăm lucrurile. Indifrent dacă vom avea un singur sau doi candidaţi vom merge împreună, pentru că, dincolo de prezidenţiale, avem un guvern al României care trebuie să îşi continue activitatea. După prezidenţiale sunt locale urmate de parlamentare”.

Preşedintele interimar al PSD a adăugat că vor fi discuţii şi înaintea şi după Congresul partidului din 29 iunie cu privire la scrutinul pentru un mandat la Cotroceni.

„Şi înainte de Congres o să vorbim cine vrea să candideze, o să facem sondaje de opinie, astfel încât să mergem cu candidatul care are cele mai mari şanse la prezidenţiale. Trebuie să merge cu un candidat, care pe lângă susţinerea preşedintelui partidului, să o aibă şi pe oamenilor. Vom introduce în sondaje colegi şi colege care vor să candideze, vom introduce şi candidaţi independenţi. Vom face sondaje şi decizia o vom lua în forurile statutare. După ce vorbesc cu colegii şi colegele vom face tatonări astfel încât”, a explicat Dăncilă.

Premierul a mai spus că nu a avut cu nimeni discuţii legate de subiectul prezidenţiale, precizând că nu doreşte să intre în competiţia pentru şefia statului.

„Nu am discutat despre nimeni până acum. Nu am discutat decât despre candidaţi din interiorul PSD. S-a anunţat domnul Şerban Nicolae. Vom vedea dacă sunt şi alţi colegi astfel încât de săptămâna viitoare să demarăm sondajele, iar ultimele sondaje îi vom face cu primii trei pentru a avea certitudinea că alegem varianta cea mai bună”, a conchis Viorica Dăncilă.

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, luni, că declaraţia sa după alegerile din 26 mai a fost interpretată de unii ca o renunţare la candidatura la prezidenţiale. Liderul ALDE a precizat că vor fi discuţii cu liderii organizaţiilor ALDE şi va urma o decizie în acest sens.

Întrebat la România Tv dacă posibilitatea ca Viorica Dăncilă să vrea să candideze la prezidenţiale nu ar produce fricţiuni în coaliţie, liderul ALDE a răspuns: „Nu ştiu ce planuri are domnia sa, dar fără îndoială în perioada următoare o să discutăm şi aceste lucruri”.

Tăriceanu a adăugat, chestionat dacă este dispus să facă un compromis pentru un candidat comun la Cotroceni, că mereu a susţinut că e important ca prezidenţiabilul coaliţiei să fie acela care are cele mai mari şanse să îl învingă pe Klaus Iohannis.

Dăncilă: După Congres, în iulie, vom face o evaluare a Guvernului pe primele şase luni ale anului

Premierul a anunţat că în luna iulie, după Congresul PSD din 29 iunie, va fi făcută o evaluare pe primele şase luni ale acestui an a activităţii Guvernului, pe fiecare minister în parte.



„La şase luni vom face o evaluare a măsurilor din programul de guvernare, vom vedea ce mai avem de îndeplinit şi bineînţeles o foaia de parcurs. Acum la şase luni se încheie primul semestru şi vom face evalaure. După Congres, vom face în luna iulie o evaluare pe primele şase luni ale anului”, a declarat Viorica Dăncilă, marţi seară la România Tv.

Întrebtată dacă sunt lucruri care nu funcţionează în Guvern şi dacă va face o remaniere, în acest context, şeful Executivului a răspuns: „Ca să putem vorbi despre o remaniere trebui să vin cu o evaluare a îndeplinirii progra pe fiecare minister. Se împlinesc 6 luni în acest an de guvernare, voi face o evaluare pe fiecare minister în parte. Eu nu cred că remanierea se poate face pe oameni. Cred că dincolo de oameni trebuie să vedem munca lor, ce au realizat. După ce vom face această evaluare, decizia o vom lua în CEx, voi asculta opinia tuturor colegilor şi vom vedea ce vom face în perioada următoare”.

Premierul a adăugat că PSD şi guvernarea ar trebui să se axeze mai mult pe comunicarea cu cetăţenii.

„Ca premier ne-am axat foarte mult pe îndeplinirea măsurilor programului de guvernare. Cred că ne-am axat prea puţin pe comunicare şi cred că şi de aceea rezultatul nostru la alegerile europarlamentare. Au fost multe măsuri pe care nu le-am comunicat suficient. Cred că trebuie să ne bazăm mai mult p comunicare şi pe relaţia directă cu cetăţeanul. Cred că trebuie să merge în teritoriu să vedem dacă oamenii sunt împliniţi cu măsurile de guvernare. Trebuie să vedem dacă nu trebuie cumva să venim cu măsuri diferenţiate pe zone. Cred că trebuie să facem o evaluare corectă, să mergem foarte mult în teritoriu şi să adaptăm măsurile în funcţie de programul de guvernare şi nevoile cetăţenilor din diferite zone ale ţării”, a conchis Dăncilă.

„Luăm în calcul şi o restructurare a Guvernului”

Dăncilă a anunţat că ia în calcul şi o restructurare a Guvernului în Parlament, în contextul votului de marţi în plenul reunit prin care a fost respinsă moţiunea de cenzură a opoziţiei.

„Luăm în calcul şi restructurare, vom decide cu colegii pe ce variantă vom merge, astfel încât să nu mai avem aceste blocaje. Cred că rezultatul de la moţiunea de cenzură ne permite să avem o restructurare şi să luăm în calcul acest aspect”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, la România Tv.

Şeful Executivului că a încercat să aibă o înţelegere şi un consens cu preşedintele Klaus Iohannis, însă acesta a intrat în logica de campanie electorală. Ea a precizat că se aşteaptă ca şeful statului să blocheze şi mai mult Guvernul, în contextul apropierii alegerilor prezidenţiale.

„Ştiţi foarte bine că întotdeauna am spus că am fost un om care a spus că e nevoie de echilibru şi consens. Am încercat cu toate instituţiile. Din păcate, nu prea am reuşit. M-aş fi aşteptat de la domnul preşedinte să fie unul al tuturor românilor. Eu cred că pentru proiecte importante pentru ţară ar trebui să existe colaborare şi consens, atât cu preşedintele, cât şi cu partidele politice. Pe de altă parte s-a intrat în logica de campanie. Deci mă aştept în perioadă următoare la această luptă politică. Cred că da, pentru că deja domnul preşedinte e în campanie electorală şi pe măsură ce se apropie alegere aceste blocaje vor fi mult mai mult”, a conchis Dăncilă.

Dăncilă, despre alegerea primarilor în două tururi: Acest lucru e imposibil

Preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă a afirmat că este imposibil revenirea la alegerea primarilor în două tururi, în contextul în care nu pot fi făcute modificări legislative cu un an înainte de alegerile locale.

„Acest lucru e imposibil pentru că orice modificare se face cu un an înainte de alegeri. Deci această modificare cred că nu mai are sens să o discutăm. Şi eu cred că bine, pentru că evităm astfel votul negativ. Ca să faci două rânduri de tururi nu cred că e oportun. Este opinia mea personală. Nu am discutat cu nimeni despre alegerea primarilor în două tururi, dar eu am încredere că cel ales prin vot trebuie să conducă comunităţile respective”, a declarat Viorica Dăncilă, marţi seară la România Tv, întrebată dacă ar fi dispusă să facă un compromis cu ALDE pentru alegerea primarilor în două tururi.

În luna martie, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu spunea că alegerea primarilor în două tururi de scrutin este un sistem mai democratic şi că este necesară o discuţie mai amplă pentru modificarea legislaţiei în acest sens, la care să participe toate partidele parlamentare.

Anul viitor vor avea loc alegeri locale şi parlamentare.

Foto: Gov.ro