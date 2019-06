„Colegul nostru Daniel Suciu a decis să candideze la funcţia de Preşedinte Executiv al PSD în 29 iunie! Felicitări Daniel şi mult succes! Suntem alături de tine!”, scrie pe Facebook liderul PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan.

Pentru aceeaşi funcţie şi-a anunţat candidatura şi Daniel Florea, primarul sectorului 5.

Surse politice declarau pentru MEDIAFAX că premierul Viorica Dăncilă îi susţine pe Daniel Suciu pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului şi pe Marius Dunca, fost ministru al Tineretului, pentru cea de secretar general PSD.

Printre doritorii funcţiei de preşedinte executiv ar mai fi Ecaterina Andronescu şi Titus Corlăţean au precizat anterior surse din partid, pentru MEDIAFAX.

La şedinţa infomală de la Neptun a PSD, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunţat că vrea să intre în cursa pentru desemnarea prezidenţiabilului PSD. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, după şedinţă, că sondajele vor fi începute săptămâna viitoare, iar listele sunt până în acel moment deschise.

Daniel Suciu: Candidez pentru preşedinte executiv al PSD într-un moment important pentru partid

Daniel Suciu: Candidez pentru preşedinte executiv al PSD într-un moment important pentru partid

"Ţin la fiecare coleg de-al meu, încă din prima zi în care m-am înscris în PSD. Am trecut prin multe, am suferit înfrângeri, ne-am bucurat când am avut aprecierea oamenilor. Am fost consilier judeţean, deputat, lider de grup si acum ministru, dar cea mai importantă calitate este cea de coleg al tuturor care cred că PSD a făcut, face şi va face lucruri bune pentru România. Am făcut şi greşeli şi trebuie să ni le asumăm, pentru că doar aşa vom recâştiga încrederea oamenilor. Aşadar, candidez pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, într-un moment important pentru partid, însă rămân acelasi om pe care s-au putut baza mereu. Le mulţumesc colegilor mei de acasă şi tuturor celor ce se vor alătura acestei noi provocări pentru viitorul PSD", a scris Daniel Suciu, pe Facebook.

