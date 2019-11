Datele furnizate de AEP sunt după numărarea voturilor din 18.163 de secţii.

Potrivit datelor provizorii Klaus Iohannis a obţinut 62,8% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obţinut 37,1%

Klaus Iohannis Este o victorie importantă. Cea mai categorică victorie împotriva PSD

Klaus Iohannis, cel care va avea un nou mandat la Cotroceni în următorii 5 ani, spune că aceasta este cea mai categorică victorie împotriva PSD. "Voi fi şi preşedintele celor care nu m-au votat", a spus Iohannis.

"Am câştigat astăzi, dragi români. România a câştigat, România modernă, România europeană, România normală a câştigat astăzi. Românii au fost eroii zilei de astăzi, au mers într-un număr impresionant să voteze şi acesta este cel mai important câştig de azi, faptul că au mers la vot. Şi aici o menţiune despre românii din Diaspora care au mers în număr extraordinar de mare la vot. E cea mai categorică victorie obţinută vreodată împotriva PSD", a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis a vorbit despre crearea unei noi majorităţi.

"Primesc această victorie cu bucurie, cu mulţumire, cu modestie şi cu încredere în România. Vă promit azi, aici, în această seară că voi fi preşedintele tuturor românilor şi acelora care m-au votat în mod expres şi acelora care nu m-am votat. Voi fi şi preşedintele celor care nu au votat deloc, cu speranţa că data viitoare vor merge totuşi la vot. După această victorie sunt multe lucruri de făcut, de reperat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, compusă din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare, spre România normală. Vă promit încă un lucru. Voi fi un preşedinte total implicat pentru România", a mai spus Iohannis.

"Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar trebuie să fim realişti, am câştigat o lupta importantă, dar războiul încă nu a fost câştigat. Este nevoie să mergem la vot şi la locale şi la parlamentare, abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziţie vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii, abia atunci vom putea să facem România normală, România aşa cum ne-o dorim noi cu toţii. În România normală vor fi şi trebuie să fie alegătorii liberali, în România normală vor trebui să fie alegătorii USR-PLUS, în România normală vor trebui să fie alegătorii PMP, UDMR şi da, în România normală trebuie să fie şi alegătorii PSD-ului. Eu nu am un război cu alegătorii PSD-ului, eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în judeţe, în comunităţi, şi de aceea va invit dragi români, rămâneţi conectaţi, mergeţi în continuare la vot în număr mare, este extrem de important. (...) cu toţii trebuie să punem umărul pentru a construi România normală. Şi ne vom implică cu toţii şi vom crea o nouă majoritate parlamentară împreună cu toate partidele democratice, şi vă promit că vom crea împreună România normală pe care şi-o doresc toţi românii",a completat acesta.

Dăncilă: Pentru milioanele de români care cred în mine şi PSD, continuăm lupta

Viorica Dăncilă a afirmat că atât ea, cât şi PSD vor continua lupta împotriva „austerităţii” şi „monopolului de putere”, pentru milioanele de români care cred în acest partid.

„Mulţumesc tuturor românilor care au mers astăzi la vot şi mulţumesc din inimă celor care mi-au acordat încrederea lor! Pentru milioanele de români care cred în mine şi în Partidul Social Democrat, dar şi pentru viitorul ţării noastre, care nu poate fi sacrificat în numele austerităţii şi al monopolului de putere, continuăm lupta!”, a scris Viorica Dăncilă, duminică, pe Facebook..