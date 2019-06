Din delegaţia PSD condusă Viorica Dăncilă fac parte şi Paul Stănescu, Marcel Ciolacu, Mihai Fifor şi Eugen Teodorovici.

Biroul Politic Naţional al PSD au discutat despre mandatul cu care delegaţia PSD se va prezenta la consultările de la Palatul Cotroceni.

Anterior, Viorica Dăncilă a declarat că nu este de acord cu organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei în aceeaşi zi cu alegerile prezidenţiale, pentru că s-ar încălca recomandările Comisiei de la Veneţia.

Până acum, Iohannis a avut, în cursul zilei, consultări cu PMP, ALDE, Pro România şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

După discuţiile de la Cotroceni, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă la Guvern pentru a discuta „despre paşii care trebuie făcuţi” pentru transpunerea rezultatului referendumului, dar că în acest moment este prematur pentru a lua o decizie în acest sens.

Liderul ALDE a adăugat că la Parlament trebuie constituită o Comisie specială pentru analizarea rezultatelor referendumului de pe 26 mai.

Totodată, şeful statului a avut marţi consultări cu delegaţiile PNL, USR şi UDMR. Toate cele trei formaţiuni au anunţat, prin vocea liderilor acestora, că susţin demersul transpunerii referendumului în Constituţie.

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, la o săptămână după referendumul pe justiţie de pe 26 mai, rezultatele finale ale scrutinului, peste 6 milioane de alegători votând „Da” la ambele întrebări de pe buletinele de vot.

La referendumul de pe 26 mai, cetăţenii au fost chemaţi să se pronunţe prin „Da” sau „Nu” cu privire la întrebările: 1. „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?” 2. „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”.



Dăncilă a anunţat că va aborda subiectul remanierii la consultările de la Cotroceni



Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, după şedinţa BPN al PSD, că la consultările de la Palatul Cotroceni va aborda în discuţia cu Preşedintele Klaus Iohannis situaţia ministerelor conduse de miniştri interimari. Şeful statului a anunţat deja că nu îl va numi vicepremier pe Titus Corlăţean.



„Despre interimat discutăm la Cotroceni”, a declarat Viorica Dăncilă.



PSD a stabilit în CEx, săptămâna trecută, noile propuneri pentru ministere. Astfel, pentru portofoliul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României a fost propus Titus Corlăţean, diplomat de carieră, pentru Ministerul Justiţiei, Ana Birchall, cu specializări aprofundate în domeniul juridic, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Roxana Mînzatu, cu o experienţă de 15 ani în domeniul afacerilor şi fondurilor europene, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost nominalizată Natalia Intotero, care a mai deţinut acest portofoliu.



În schimb, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu îl va numi pe Titus Corlăţean vicepremier, aşa cum a cerut PSD, numindu-l „artizanul catastrofei de la alegerile din 2014”.



Prin urmare, este posibil ca la reuniunea CEx de vineri, social-democraţii să discute despre o nouă nominalizare pentru funcţia de vicepremier, în contextul anunţului şefului statului.



Referitor la ceilalţi trei miniştri propuşi de PSD, Klaus Iohannis a declarat, marţi la Cotroceni, că va lua o decizie în zilele următoare.

Dăncilă: Consultările nu înseamnă să încerci să formezi o majoritate ca să dai jos Guvernul

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, referitor la discuţiile de la Cotroceni, că acestea nu sunt pentru formarea unei alte majorităţi pentru a înlocui Guvernul. Ea i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că nu trebuie să aibă atacuri permanente la PSD, ci să respecte Constituţia.

„În cadrul Biroului Permanent de astăzi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la consultările cu preşedintele României, am discutat despre dialogul pe care l-am avut cu reprezentanţii Comisiei Europene dar şi cu preşedintele socialiştilor europeni de la Bruxelles, am desemnat purtătorul de cuvânt al partidului şi am luat act de demisia trezorierului partidului. Am discutat despre Congres, despre faptul că în CEx pe care îl vom avea vineri, fiecare va veni cu o dată pentru congres, o dată argumentată, astfel încât să luăm cea mai bună decizie, decizie care bineînţeles va fi stabilită prin vot. Aşa cum am menţionat încă de la preluarea mandatului de preşedinte interimar al PSD vreau ca toate deciziile să fie discutate în forurile statutare ale partidului, astfel încât fiecare să ne spunem punctul de vedere, iar decizia finală bineînţeles aparţine majorităţii”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul BPN al PSD.

Premierul a adăugat că discuţiile de la Cotroceni ar trebui să aibă scopul de a găsi un consens între partide şi nu încercarea de a forma o majoritate care să dărâme Guvernul.

„PSD a înţeles foarte bine rezultatul votului. Am spus că nu o să mai vorbim de justiţie. Nu am dat şi nici nu se vor da ordonanţe de urgenţă pe coduri, cum a fost făcut în Guvernul Cioloş. Avem foarte mare deschidere a aaduce echilibru şi consens în socuietate. Toată lumea trebuie să înţeleagă că trebuie respectată Constituţia României. Consultările de la Cotroceni presupun să ajungem la un punct de vedere comun cu toate partidele. Îi transmit preşedintelui României că e important ca şi dânsul să fie un exemplu în respectarea Constituţiei. Ca să mergi la consultări nu înseamnă să încerci să formezi o majoritate pentru a da la o parte Guvernul României. Asta nu se încadrează în prevederile Constituţiei. Cred că atacurile permanente la PSD nu trebuie să le aibă Preşedintele României. El trebuie să se adreseze tuturor românilor, indiferent de opţiunea lor politică. Eu când sunt premier sunt al tuturor românilor”, a completat preşedintele interimar al PSD.