„Ţara arde şi baba se piaptănă. Doamna Dăncilă şi-a asumat miercuri că vine în Parlament. Dacă nu se va întâmplat asta noi avem deja semnăturile la moţiunea de cenzură anunţată de PNL, colegii de la USR au semnat, cei de la UDMR. Cel mai probabil este că vom avea numărul de semnături şi o vom depune săptămâna aceasta”, a afirmat Răzvan Prişcă, duminică la România Tv.

Liberalul a precizat că pactul pare a fi încheiat între Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea, deoarece acolo se regăsesc elemente din programul de guvernare al PSD care au fost încălcate flagrant, iar premierul vrea acum să le salveze.

„Legat de pact. Am citit şi eu fiţuica pe care a prezentat-o domnul Steriu. Eu am impresia că pactul acela este între doamna Dăncilă şi domnul Dragnea, pentru că sunt nişte elemente acolo din programul de guvernare al PSD din 2016 care au fost încălcate flagrant şi pe care doamna Dăncilă pot să înţeleg că se chinuie să le salveze. Spunea acolo că nu mai trebuie modificat Codul fiscal. Păi după ce Codul fiscal al lui Ponta în 2015 a ajuns să fie lege, au venit cu o revoluţie fiscală, care era de fapt un fel de revoltă fiscală, pe care au modificat de 62 de ori într-un an şi ceva. Deci eu pot să înţeleg că doamna Dăncilă e revoltată pe partid şi vrea un pact cu partidul să nu mai modifice Codul fiscal”, a explicat Prişcă.

Deputatul PNL a mai spus că pactul propus de preşedintele PSD este doar un mijloc de campanie prin care vrea să mai salveze din gradul de vizibilitate.

„Scria acolo de Start Up Nation. Domnii aceştia s-au lăudat în 2016 cu un program de campanie inovativ din care au furat un an. În 2018 nu s-a mai pus în funcţiune acest program. Legat de pensii, eu nu am auzit niciun lider, nu doar al PNL, al opoziţiei, care să spună vreodată că pensiile trebuie tăiate. E o mare diferenţă între pensii şi acele pensii speciale pentru câteva mii de români care sunt nesimţite. E cu totul şi cu totul altceva. E un mijloc de campanie prin care încearcă să mai salveze un pic de vizibilitate. Că de fapt despre asta e vorba. Nu cred că vreo clipă s-a gândit sau şi-a imaginat doamna Dăncilă că va fi ea salvarea testamentară a acestei guvernări”, a conchis Răzvan Sorin Prişcă.

Premierul Viorica Dăncilă a propus, vineri, un pact între partidele politice din România, în care acestea îşi iau angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi că nu vor tăia pensiile şi salariile.

PNL va depune moţiunea de cenzură atunci când va strânge peste 233 de semnături pentru a asigura susţinerea demersului şi votul în Parlament.

foto: pnl.ro