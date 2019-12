Potrivit unui comunicat al lui Horia Nasra transmis, joi, locuitorii din Cluj-Napoca au plătit 160.000 de mii de euro într-un an pentru un simplu exerciţiu de PR electoral.

„În 8 decembrie 2018, printr-un exerciţiu de PR, Gheorghe Falcă, Nicolae Robu, Ilie Bolojan şi Emil Boc anunţau naşterea Alianţei Vestului cu scopul, declarat, de a dezvolta în comun o serie de proiecte importante care ţin de infrastructura celor patru oraşe, un parteneriat prin care anunţau că vor atrage fonduri europene direct de la Bruxelles pentru proiecte comune. Zero fonduri europene atrase, zero realizări, zero demersuri şi kilometri din autostrada promisă, care urma să conecteze cele patru oraşe, Timişoara – Arad – Cluj-Napoca - Oradea. Practic, clujenii au plătit 160.000 de mii de euro într-un an pentru un simplu exerciţiu de PR electoral”, a arătat Nasra.

Acesta a susţinut că, de două luni, cei patru primari au la dispoziţie şi suportul Guvernului PNL, însă nici în această perioadă nu a văzut vreo măsură concretă pentru dezvoltarea unei reţele de transport public intraregional şi interregional, pentru urgentarea realizării trenului de mare viteză între cele 4 oraşe.

„Vrem fonduri europene atrase domnilor primari nu promisiuni nerespectate şi conferinţe de presă electorale. A trecut un an şi nu aţi realizat nimic, în condiţiile în care teoretic proiectul alianţei este generos. Revigoraţi alianţa sau asumaţi-vă eşecul!”, a conchis deputatul PSD.

În urmă cu un an, primarii din Timişoara, Cluj-Napoca, Arad şi Oradea lansau, la Timişoara, Alianţa Vestului (AVE), parteneriat prin care anunţau că vor să atragă fonduri europene direct de la Bruxelles pentru proiecte comune.

„Obiective comune pe care le asumăm sunt accelerarea proiectului Autostrăzii Transilvania, susţinerea Autostrăzii Timişoara – Belgrad, dezvoltarea unui tren de mare viteză între cele patru oraşe, finalizarea centurilor, dezvoltarea aeroporturilor, a unei reţele de transport public intraregional şi interregional, creşterea mobilităţii ecologice prin proiecte de tramvai, troliebuz, metrou metropolitan, sprijinirea parteneriatului public privat prin proiecte de infrastructură”, spunea Nicolae Robu.