Unul dintre deputaţii sociali-democraţi din Iaşi, Silviu Macovei, consideră că la congresul PSD din 29 iunie trebuie gândită o nouă viziune politică şi doctrinară a partidului.

„Ar trebui să înţelegem foarte bine importanţa congresului din 29 iunie. Faptul că premierul Viorica Dăncilă a asigurat interimatul şi va asigura continuitatea la conducerea PSD este un lucru foarte bun, cu o importantă condiţie ce trebuie neapărat îndeplinită: va trebui să gândim şi să prezentăm public o nouă viziune politică şi doctrinară a partidului. Nu este deloc recomandabil să rămânem blocaţi în dispute legate de organizarea internă a PSD. Dimpotrivă, mai important este să discutăm şi să abordăm o nouă direcţie politică a partidului. Avem nevoie de a vorbi deschis despre întreaga orientare a social-democraţiei în România”, a transmis Silviu Macovei, printr-un comunicat de presă.

Deputatul pune câteva întrebări legate de orientarea europeană a social-democraţilor români, la care răspunsurile, consideră el, ar trebui să vină doar după analizarea eşecului de la alegerile europarlamentare.

„Riscăm să uităm de ce am pierdut alegerile europarlamentare! Românii ne-au sancţionat fiindcă nu am răspuns la întrebări politice fundamentale şi mai puţin din cauza guvernării. Cum rămâne cu orientarea europeană a PSD? În ce familie politică ne încadrăm? Care este contribuţia noastră la doctrina de stânga în Europa? Cum ajungem să fim o voce importantă şi ascultată în Uniunea Europeană? Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem după ce am analizat serios cauzele eşecului. Dacă ne ascundem după chestiuni procedurale despre organizarea alegerilor europarlamentare, nu vom învăţa nimic şi ne vom amăgi că nu a fost vina noastră, iar astfel vom pierde din nou alegeri după alegeri.", a precizat Silviu Macovei.

Deputatul consideră că este nevoie de oameni noi în PSD, „cu viziuni proaspete şi cu soluţii politice”, explicând că aceasta ar trebui să fie miza congresului şi responsabilitatea noii conduceri a PSD.

Congresul PSD va avea loc pe 29 iunie, când social-democraţii îşi vor alege noua conducere.