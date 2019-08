”Dăncilă#2 îşi pune pentru o vreme masca "Dăncilă#1". O scurtă analiză pentru cine nu e complet naiv... Dana Gîrbovan la Justiţie şi Iulian Iancu vicepremier pe teme economice... două veşti foarte bune! Birchall trimisă parţial la plimbare - o veste parţial bună. Nu sunt însă deloc sigur că Iohannis va accepta propunerile. Şi cred că şi cei care au gândit propunerile ştiu asta foarte bine, mai ales că doamna Gîrbovan tocmai a făcut zob în analiza sa marele pact pe Justiţie propus de Werner, iar Iulian Iancu s-a bătut până a făcut infarct ca România să nu dea gratis gazele de la Marea Neagră...”, a scris Liviu Pleşoianu, vineri, pe Facebook.

Pleşoianu mai scrie o scurtă analiză despre propunerile premierului Dăncilă pentru Justiţie şi vicepremier pentru probleme economice.

”Având în vedere că #Werner e în campanie dură cu şi mai radicalul #Barna, e uşor de anticipat că nu va risca să piardă din votanţii săi faţă de care s-a poziţionat ca marele blond în geacă roşie care vorbeşte despre elefanţii din şedinţa de guvern şi care luptă cu cerbicie împotriva <<distrugerii justiţiei şi a statului de drept>>. Doamna Gîrbovan a avut poziţii ferme, absolut corecte, dar diametral opuse. Tocmai de aceea, crede cineva, la modul serios, că Werner va accepta propunerea câtă vreme acest lucru ar însemna un semn de slăbiciune sau chiar o <<complicitate" în ochii electoratului pentru care se bate cu Barna!? În ce-l priveşte pe domnul Iulian Iancu, un coleg parlamentar pentru care am un deosebit respect, cred de asemenea că probabilitate mare este ca Werner să nu-l accepte. Werner tocmai a promis nişte gaze în schimbul unei şepcuţe... Iar Iancu tocmai pentru resursele de la Marea Neagră s-a bătut de când este în politică... Deci...!?”, a afirmat deputatul.

El crede că propunerile făcute de premierul Dăncilă sunt o nevoie pentru a fi susţinută la prezidenţiale din teritoriu.

”Doamna Dăncilă are nevoie de o gură de oxigen într-o perioadă în care tot teritoriul PSD o boicotează tocmai pentru că, în varianta sa #2, de când ne-a anunţat că <<s-a redescoperit>>, spune lucruri şi ia decizii care fac zob acea speranţă de "dreptate până la capăt". Cu atât mai mult cu cât mâine e congres şi cu atât mai mult cu cât are disperată nevoie să deblocheze teritoriul pentru a fi susţinută la prezidenţiale, doamna Dăncilă#2 îşi pune pentru o vreme masca Dăncilă#1. E simplu de înţeles pentru orice cetăţean care nu e chiar complet naiv. Pentru cine a uitat, vorbim despre o persoană care, chiar în ziua când Dragnea era vârât la închisoare ca miză electorală şi trofeu electoral, spunea că <<nu comentează deciziile justiţiei>> şi că nu ştie nimic despre statul paralel pentru că <<a fost plecată nouă ani din ţară>> (asta după ce strigase la microfon, cu un an în urmă, la marele miting împotriva... statului paralel). Fie să nu fim chiar atât de naivi...”, a adăugat Pleşoianu.

Reacţia vine în contextul în care preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că social democraţii îi propun pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei şi pe Iulian Iancu vicepremier pentru probleme economice.

Social-democraţii s-au reunit vineri, de la ora 12.00 la Parlament, în şedinţa Comitetului Executiv al partidului, pentru a discuta despre organizarea Congresului de sâmbătă, dar şi despre propunerile de miniştri pe care liderul PSD urmează să i le trimită lui Klaus Iohannis.