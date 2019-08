„Dragi colegi, Mă leagă multe de USR-ul ăsta şi mă cred în stare de multe pentru el, pentru că sunt convins că acest partid este salvarea României. Cu o condiţie însă: spiritul lui să rămână viu. România are nevoie de profesionişti, dar are, în egală măsură, nevoie ca de aer de oameni cu caracter. Am văzut sâmbătă, în comitetul politic, mulţi oameni cu caracter. Am fost puşi în faţa unor alegeri pe care nici nu ştiam, în acea dimineaţă, că le avem de făcut. De fapt, nici nu au fost alegeri prea complicate, alianţa electorală a trecut cu o majoritate covârşitoare, noi am dezbătut doar condiţiile partenerilor noştri: susţinerea candidaturii lui Dan şi condiţionarea colaborării de validarea alienţei politice. Aşa că m-am întrebat şi vă întreb: cine se joacă cu salvarea României?”, arată un mesaj al deputatului USR Stelian Ion, publicat pe un grup intern al partidului, după Comitetul Politic de săptămâna trecută.

„Surprinzător pentru mine, câţiva colegi s-au transformat în avocaţii PLUS stârnind revolta unei majorităţi din Comitetul Politic. De multe ori prezumând, chiar dincolo de rezonabil, ce şi-ar dori PLUS. «Nu cred că PLUS ar accepta aşa ceva», «am discutat în negocieri şi au refuzat» etc. Ni s-a cerut, tot timpul, nu să fim USR, ci să ne punem în locul PLUS”, conform sursei.

„Grupul din jurul lui Dan Barna a socotit că CP va fi o simplă formalitate şi de aceea s-au grăbit să anunţe startul campaniei pe 4, fără să ştie dacă alianta politică va fi sau nu acceptată. S-au înşelat şi au oferit colegilor de la PLUS o monedă de şantaj pe care aceştia nu au ezitat să o folosească. Au făcut-o, dezamăgitor pentru mine, atât Dacian Cioloş cât şi Vlad Voiculescu. Au declarat public, în timp ce eram în plină şedinţă, că noi, cei din USR ne ţinem de interese mărunte, de «târguieli» pe funcţii, de «(...)». Democraţia nu e o (...). Sper să înţeleagă în final şi partenerii noştri că democraţia internă nu e un moft şi că şantajul ăsta de 2 lei nu le face cinste”, conform mesajului.

„Au mizat pe faptul că suntem oameni care-şi respectă promisiunea de a merge până la capăt în această Alianţă, dar au subestimat voinţa noastră de a apăra interesele USR, spiritul lui, dar mai ales determinarea noastre de a fi altfel. Cum este USR aşa va fi şi România şi de fapt asta a fost miza Comitetului Politic. Să nu ne încălcăm propriile reguli, să nu facem compromisuri inacceptabile, să nu înghiţim broaşte râioase pentru o funcţie, oricare ar fi aceea…Când Dan şi grupul lui şi-au dat seama că nu vom închide ochii la texte inacceptabile, care transformau democraţia internă în cenuşă, au cedat şi au acceptat câteva dintre amendamentele noastre, de substanţă, ceea ce nu e puţin lucru”, a scris deputatul.

„Oricum, Dacian e de felicitat! A obţinut imposibilul: o alianţă în care are putere de decizie egală cu USR în condiţiile în care noi deţinem un aport de «capital politic» de 20%, iar PLUS-ul doar 6%. Pentru mine e uluitor şi e foarte clar că, fără ajutorul unor colegi ai noştri, cei mai importanţi, foşti colegi din guvernul Ciolos, acest lucru nu era cu putinţă”, arată sursa.

Acesta a mai transmis că alianţa politică USR PLUS a trecut cu dificultate de votul Comitetului Politic al USR iar o mare parte din partid s-a împotrivit.

„Revenind la Alianţa Politică. Să nu omiteţi nicio clipă că ea abia a trecut de CP cu doar şase voturi diferenţă, iar o mare parte din USR nu a dorit-o, nici măcar în forma cu amendamentele admise de CP. Şi în ciuda acestui fapt, tot au suprascris peste textul adoptat de noi. Ni se spune că ne împiedicăm de o virgulă. O virgulă poate schimba sensul unei fraze şi ştim că diavolul se ascunde în astfel de detalii. Dar chiar dacă nu ar fi aşa, potrivit statutului, orice virgulă s-ar fi modificat, ea trebuia trecută, din nou, prin filtrul CP-ului. Nu uitaţi, aşa cum suntem în interior, aşa va fi România. Dacă azi se încalcă o regulă, mâine, cine ştie?...Modificările apărute în textul votat de noi în CP mi se par inacceptabile ca procedură - eludarea Comitetului Politic şi asumarea modificărilor, pe persoană fizică, de însuşi preşedintele USR - dar şi pe fond- nu toate modificările făcute din pix sunt corecturi de diacritice, aşezarea corectă a unor virgule sau înlocuirea inocentă cu nişte sinonime”, conform lui Stelian Ion.

Acesta menţionează exemple din variantele de lucru ale alianţei politice.

„Câteva exemple:

În varianta votată de CP era stabilită, ca o condiţie pentru însăşi existenţa Alianţei, ca toţi membrii din conducerile locale, judeţene sau naţionale ale USR şi PLUS să îndeplinească condiţiile de integritate ale ambelor partide. Această condiţie, după modificările din pix, nu mai este o condiţie esenţială pentru însăşi existenţa Alianţei, ci s-a transformat intr-o condiţie necesară doar pentru desemnarea candidaţilor (art. 6.1).

O condiţie de integritate pentru a fi desemnat candidat din partea alianţei era aceea ca respectivul membru să nu fi semnat un angajament cu Securitatea. (art. 6.3) Colegii de la PLUS au ţinut morţiş ca aceasta condiţie să nu îi vizeze pe cei care semnaseră angajamentul când erau minori. La prima vedere nu e un capăt de lume. În realitate însă, avem o mare problemă, mai ales că unii ne acuză, şi pe noi dar şi pe cei de la PLUS, că suntem partidul securiştilor. Întrebarea mea acum este: suntem? Am impresia că cei de la PLUS au un interes aici, ceea ce mă nemulţumeşte profund. Pe cine protejează? Nu vedeţi aici o problemă? Cel care a semnat angajament cu securitatea când era minor şi a continuat colaborarea când a devenit major e ok pentru a fi desemnat candidat din partea USR PLUS?

Am stabilit nişte domenii prioritare pentru Alianţă. A fost schimbată ordinea şi au fost introduse noi domenii. Chiar dacă suntem de acord cu acestea, eu unul sunt de acord cu unele, potrivit statutului acestea trebuiau supuse aprobării CP. Nu că aş avea ceva împotrivă ca politica externă şi de securitate să fie o prioritate, dar noi, USR, nu am considerat că este. A apărut şi reforma constituţională în privinţa căreia eu, Silviu Dehelean, George Dircă, Vlad Gheorghe am cerut conducerii cu mult timp în urmă să abordăm frontal, fără succes. Noroc cu colegii de la PLUS care au reuşit să-l convingă pe Dan... Eu am cerut ca justiţia să fie introdusă printre priorităţi, dar nu înaintea Educaţiei, care era prima în listă. Chestiunea asta are rol de mesaj politic”.

„Toate aceste modificări aveau nevoie de o validare din partea Comitetului Politic, nu puteau fi trecute din pix. Adunarea şi îngemănarea voinţelor celor 2 partide trebuia facută de comisia de negociere, înainte de votul în CP, nu de preşedinte, sau de consilieri după vot. E ca şi cum după votarea unei legi în Parlament, cei de la M Of modifică textul cu pixul după, ce acesta a fost votat. CP-ul nu a mandatat pe nimeni pentru niciun fel de modificări ulterioare, faptul că au fost făcute, ne vulnerabilizează juridic. Şi până la urmă, cine stabileşte că este vorba despre modificări de esenţă sau simple corecturi ori îmbunătăţiri ale textului? Preşedinţii, câţiva jurişti, sfatul oamenilor buni şi bătrâni care ei şi doar ei ştiu care sunt adevărul şi calea pentru USR? În condiţiile în care AP a trecut la limită, în care există o mare nemulţumire în partid referitoare la încheierea acestei alianţe în această formă, orice modificare faţă de textul rezultat din CP reprezintă o sfidare şi o insultă a inteligenţei membrilor USR pentru care statutul, Constituţia noastră, nu e o piedică, ci un sprijin de preţ”, conform sursei.

„Ideea că cei care acum ne «(...)» şi ţinem la respecatea statutului îi vrem răul lui Dan, că vrem răul României, că nu avem alt interes decât în a-i pune piedici lui Dan pentru a ajunge preşedinte, este iarăşi jignitoare. Noi suntem cei pe care Dan se va baza în alegerile prezidenţiale! Sau credeţi că vor trage mai tare cei de la PLUS? Ideea că noi vrem schimbarea României şi că nu contează prin ce mijloace o realizăm e falsă. Tocmai aceste «mijloace» incorecte, nerespectarea continuă a legilor, a celor mai elementare reguli ne-a adus în situaţia în care ne găsim. Atâţia alţii înaintea noastră au avut discursuri, poate mai bune decât ale noastre, şi au exprimat intenţii cel puţin tot atât de generoase. Când între cuvinte şi fapte există o prăpastie, orice formă de credibilitate în faţa oamenilor e pierdută”, a transmis Stelian Ion.

Acesta însă atenţionează că, în condiţiile în care orice fel de critică este văzută ca un „sabotaj, ce vom face când vom fi la putere?”.

„Trageţi singuri concluziile, reflectaţi, sancţionaţi derapajele, îndoiţi-vă de ceea ce vi se spune. Nu asta le cerem oamenilor? Dacă în interior orice fel de critică este văzută ca un sabotaj, ce vom face când vom fi la putere? Gândiţi-vă dacă nu cumva cel mai bun prieten este cel care vă atrage atenţia că aţi greşit, nu acela care vă laudă, încurajându-vă să persitaţi în greşeală. Vă rog nu fiţi aceia care merg cu valul, se aliniază, fără să-şi pună întrebări, aplaudă măreţele realizări, fără să privească în jur şi la sine! Să aveţi spor în toate şi înţelepciune!”, îşi încheie mesajul Stelian Ion.

Conducerile celor două partide au agreat, marţi, ultimele modificări la protocolul de alianţă politică, în urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR şi Consiliul Naţional al PLUS. Din cauza procesului îndelungat de înregistrare a alianţei, aceasta va fi dublată de o alianţă electorală pentru prezidenţiale.

Dan Barna anunţase, duminică, după ce Comitetul Politic al USR se întrunise cu o zi înainte, că partidul său a adoptat un protocol de alianţă electorală pentru prezidenţiale şi un protocol de alianţă politică cu PLUS, care are însă avea o serie de amendamente ce urmau să fie comunicate partidului condus de Dacian Cioloş.

Alianţa şi-a lansat, miercuri, campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Barna la prezidenţiale, evenimentul fiind programat să aibă loc cu patru zile înainte.

Liderul USR Dan Barna a declarat că obiectivul Alianţei USR-PLUS este de a fuziona pe viitor.