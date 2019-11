Emanuel Ungureanu a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că va încerca să aducă soluţii concrete la marile probleme ale oraşului, cum ar fi cele de trafic sau spitalele mizere.

„Mi-am depus candidatura în competiţia internă din USR pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020, alături de încă un coleg din filială. După ce USR va desemna candidatul, va avea loc o competiţie cu candidatul PLUS, pentru stabilirea candidatului unic al Alianţei USR PLUS. Eu am decis să candidez din dorinţa de a aduce un suflu nou în administraţia locală şi soluţii concrete, care pot fi puse în aplicare imediat pentru marile probleme ale oraşului, cum sunt traficul infernal, spitalele mizere, lipsa unor spaţii de joacă adecvate pentru copii, construirea de noi creşe, locuinţele sociale, dar şi stoparea haosului din urbanism”, a spus Ungureanu.

Deputatul Emanuel Ungureanu şi celălalt membru al partidului, Daniel Burcuţ, şi-au susţinut, vineri seara, candidaturile în faţa colegilor din USR Cluj.

Candidatul unic al Alianţei USR PLUS la Primăria Cluj-Napoca va fi stabilit până în februarie 2020.