Astfel, se pare că PSD-iştii nu au trimis materiale de campanie, nu s-au promovat în diaspora, scrie stiripesurse.ro. În consecinţă, Klaus Iohannis a obţinut 94% din voturile diasporei, în timp ce Dăncilă s-a mulţumit cu un infim 6%.



Semnalul de alarmă tras de liderul PSD din Franţa suna astfel: „Stimati colegi si membri ai CEX PSD, va supun atentiei acest mesaj pe care l-am primit atat eu cat si toti colegii presedinti ai PSD diaspora de la domnul Viorel Otet,presedinte PSD Franta. Cu acordul dansului public acest mesaj, in speranta ca dvs, cei din conducere veti actiona in timp util.



“Dragi preşedinţi PSD Diaspora, a început campania electorala pentru preşedinţia României. Nu ştim ce sa facem, stam în casa şi ne uitam la ştiri, ne plimbam prin centrul Parisului, în loc sa fim printre oameni ca să facem campanie, şi sa o promovam pe doamna Viorica Dancila pentru a câştiga voturile din Diaspora. Cum sa câştigăm noi voturile din Diaspora dacă noi nu avem materiale de campanie? Ma uit la PNL şi la USR cum îşi promovează liderul lor, merg din oraş în oraş, din biserica în biserica şi ma doare sufletul ca noi nu facem nimic, eu unul nu pot sta cu mâinile în sân!mai ales ca avem lideri pentru presidentiale o sa tipăresc eu nişte afişe şi o sa merg pe la biserici şi o sa fac campanie pentru Doamna Dancila! Nu pot sa ii las pe aceşti Useristi şi penelisti sa meargă mai departe! Sa ii las sa ne înjure? Sa ii las sa ne denigreze? Sa ii las sa spună ca am fost la guvernare şi nu am făcut nimic pentru Diaspora? Eu unul nu o sa las lucrurile asa şi o sa ma războiesc cu ei! PNL - ul vrea sa fure voturile din Diaspora şi va dau exemplu :în Franţa este un oraş la 65 de km de Paris unde comunitatea de romani este foarte redusa undeva la 50 de persoane, şi acolo au făcut secţie de votare. PNL - ul va distribui foarte mulţi oameni din Bucureşti pentru secţile de votare care se afla în Franţa, iar noi ce facem? "Tara arde şi baba se scărpina". Cum este posibil ca un om de la secţia de votare PSD primeşte în jur de 40 de euro pe zi, iar unul de la PNL şi USR între 150-200 de euro pe zi, ei ştiu sa facă campanie, noi nu putem, ei au buget, noi nu avem. PNL şi USR au făcut grupuri de agitatori la secţile de votare pentru data de sâmbătă 9 noiembrie şi 10 noiembrie. Nu ştiu ce face conducerea PSD centrala?! Este o armata de oameni pe lângă doamna Dancila, nu sunt interesati de voturile din Diaspora,şi nu promovează nimic în Diaspora, de ce? nu ştiu! Trebuie sa le reamintim conducerii PSD centrala ca Traian Băsescu a câştigat cu Diaspora. Iohannis la fel! Mai sunt 24 de zile pana la alegeri, noi când ne organizam? Pentru ca Franţa este foarte mare. Va rog dragi colegi sa va daţi şi voi cu părerea, dar cred ca ar trebui sa ne mobilizam şi sa ne apucam de treaba deoarece timpul trece repede. În încheiere as dori sa va reamintesc ca ultimul nostru preşedinte a fost Ion Iliescu şi de 15 ani practic noi nu am mai avut preşedinte! Va mulţumesc, o seara buna tuturor”, scrie liderul PSD Paris.