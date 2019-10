“Mulţumesc prietenului meu, dacă pot spune aşa, că suntem numai noi doi. Ceilalţi candidaţi nu cred că vor veni, dar mai e timp până în 10 noiembrie”, a spus Kelemen Hunor, la dezbaterea de la Iaşi.

Absenţa celorlalţi prezidenţiabili a fost sancţionată şi de candidatul Partidului Mişcarea Populară. “Avem o discuţie între doi foşti miniştri ai Culturii şi este regretabil că ceilalţi candidaţi fug de dezbatere. Este ruşinos pentru ei ca persoane şi dezastruos pentru democraţie, pentru că dezbaterea este esenţa democraţiei pentru că cine refuză, sabotează democraţia”, a spus şi Theodor Paleologu.

Acesta critică inclusiv scuzele celorlalţi candidaţi de a nu participa la dezbateri.

“Unul spune ca are treabă, altcineva că are treaba la guvern, dar guvernul e gata căzut, altul că el contează şi vorbeşte numai cu ceilalţi doi, nu vorbeşte cu cei care nu contează. Regret acest lucru. Îl felicit pe Kelemen, că nu aş fi vrut să vorbesc singur”, a comentat Paleologu.

Campania electorală a început în data de 12 octombrie şi se încheie în dimineaţa zilei de sâmbătă 9 noiembrie, la ora 7.00. Până la această oră, cei doi candidaţi ai UDMR şi PMP sunt singurii care au stat faţă în faţă în cadrul unei dezbateri electorale.

Kelemen Hunor şi Theodor Palorologu, din cadrul dezbaterii:

Kelemen Hunor: “Trebuie să eliminăm discriminarea. Există prejudecăţi şi faţă de maghiari şi faţă de romi, trebuie eliminate pentru că toţi încercăm să ridicăm această ţară (…) Indiferent de propaganda ieftină a MAE, până nu spun minorităţile că lucrurile sunt în regulă, nu sunt. (...) Un om politic responsabil nu îşi poate permite să nu se gândească pe termen lung. De aceea tot ce prezentăm noi trebuie să fie o viziune, am axat programul meu pe câteva valori: respect, încredere şi demnitate. Şi pe de altă parte, cele două resurse: omul şi natura, mediul şi educaţia. Un sistem de educaţie care trebuie să fie schimbat radical, adică mai pierdem 10 ani, pierdem câteva generaţii. Statul trebuie să se schimbe fundamental. Cetăţeanul are de ales, pleacă dacă nu este respectat. Omul pleacă, statul nu are unde".

Theodor Paleologu: "Hunor este un veteran al candidaturilor. Eu sunt la prima, am de gând să fie şi ultima. Apreciez că nu a spus ca ar fi mai bun decât mine. Formula <<cel mai bun>> îmi suscită întrebarea <<la ce?>>. Iohannis e mai bun decât mine la fizica, nu la germană. Dan Barna este mai bun la baschet, doamna Dăncila- la făcut zacuscă. Domnul Kelemen e mai bun decât mine în lb maghiară şi ştie mult mai multă politică parlamentară (...) Iohannis si Dăncila reprezintă falimentul educaţiei în România, vorbesc numai după fiţuici".

Kelemen Hunor: "Trebuie să creştem încrederea în societate. Şi noi, maghiarii, vrem o ţară mai bună, nu suntem duşmanii României, cum mai citiţi pe Fb, trebuie să creştem încrederea, trebuie să demolăm prejudecăţile. Instrastrutura- până nu creăm o infastructură şi nu modernizăm portul Constanţa, nu vom avea o creştere economica sustenabilă. Moldova, Oltenia, Transilvania, regiunile istorice trebuie legate, au nevoie de autostrăzi. Degeaba vrei să aduci investitori, dacă nu ai infrastructură".

Despre procentul din PIB alocat educaţiei:

Theodor Paleologu: peste 6% din PIB

Kelemen Hunor: 6% anul viitor şi până la 10% în viitor, inclusiv pentru Cercetare

Recunoaşterea căsătoriei persoanelor de acelaşi sex sau parteneriatul civil:

Theodor Paleologu: Căsătoria NU

Kelemen Hunor: Prin parteneriat civil, DA

Aderarea la Spaţiul Schengen:

Kelemen Hunor: Ar tebui să intrăm în Schengen mâine. Criteriile sunt îndeplinite de mulţi ani, inacceptabilă această dublă măsură faţă de noi şi bulgari

Theodor Paleologu: Sunt partizanul unei reformări profunde a spaţiului Schengen nu doar la noi, ci în toată UE

Despre importanţa tinerilor de a rămâne în ţară:

Theodor Paleologu: Degeaba ţii predici despre patriotism, dacă nu dai dovadă de patriotism. Sunt peste 5 milioane de români în afara ţării şi sunt demagogice promisiunile<<vă dăm bani dacă vă întoarceţi>>

Kelemen Hunor: Am avut acum doi ani o surpriză mare. Erau 70 de tineri la o discuţie liberă şi am întrebat cine doreşte să plece. Toţi au ridicat mâna. Când am întrebat de ce, răspunsurile au fost: lipsa de perspectivă, de respect. Condiţiile, dacă am schimbat ceva, ar avea de gând sa revină...70% au spus da. Regulile trebuie schimbate, în aşa fel ca un om tânăr să aibă încredere".

Cei doi candidaţi, unul despre celălalt:

Theodor Paleologu: "Să nu îi credeţi pe cei care spun că Kelemen este marioneta revizionismului maghiar sau cel mai corupt. Nu este adevărat"

Kelemen Hunor: "Sunt convins că a făcut treabă excelentă ca ambasador. Semnezi (...). Am fost pe aceeaşi parte a baricadei când am protejat Palatul Stirbei. Cei care spun că nu a făcut nimic, nu au dreptate. Nu cunosc situaţţia sau sunt rău-voitori".