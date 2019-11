„Bineînţeles. Noi cerem din prima zi de campanie o dezbatere între cei doi candidaţi, nu o dezbatere a unui candidat. De altfel, nici nu cred că acest cuvânt se potriveşte. Mai degrabă Klaus Iohannis îşi organizează o întâlnire cu Rareş Bogdan, care probabil va fi moderatorul, şi probabil cu încă doi-trei jurnalişti aserviţi şi un mic grup de fani, alături de SPP-ul din dotare. Este ridicol ce face şi nu este doar o întâlnire pe care o aştepta doar electoratul PSD-ului. Sunt încă 3 milioane de oameni care au votat acum câteva zile şi încă 8 milioane de oameni care nu au votat, care doresc să vadă o dezbatere între doi candidaţi care vor genera alegeri în duminica ce vine pentru a stabili Preşedintele României pentru următorii 5 ani”, a afirmat Valeriu Steriu, sâmbătă, la Antena 3, întrebat dacă ar trebui să meargă şi Viorica Dăncilă la dezbaterea de marţi.

Social-democratul a adăugat că şeful statului duce România în situaţii ridicole, pe care le-a întâlnit doar înainte de 1989.

„Doar înainte de 1989 am văzut astfel de situaţii ridicole în care ne duce Iohannis, asigurând o întâlnire doar cu activul lui de partid. Arată în primul rând o mare frică, o aroganţă şi duce în derizoriu. Această chestie este o problemă care ţine de democraţia din România. Cred că e penibil ceea ce face Klaus Iohannis”, a completat Steriu.

Purtătorul de cuvânt al PSD a mai spus că nu este neapărat important locul în care ar fi putut avea loc o confruntare între cei doi candidaţi, precizând că PSD ar fi fost dispus ca dezbaterea să aibă loc chiar şi la Cotroceni.

„Nu e vorba de unde se asigură acest loc. SNSPA, Biblioteca Centrală Universitară, un loc oriunde în România. Putea fi chiar la Cotroceni. Să ştiţi că noi ne-am fi dus într-un format stabilit de cele două staff-uri de campanie oriunde în România. Dacă domnul Klaus Iohannis dorea ca dezbaterea să fie în limba germană, ne aduceam un traducător şi vă asigur că o făceam astfel încât dânsul să vorbească în limba germană”, a mai explicat Valeriu Steriu.

Chestionat dacă ar fi posibil ca Viorica Dăncilă să apară la evenimentul de marţi anunţat de Klaus Iohannis, purtătorul de cuvânt al PSD a răspuns: „Noi ne dorim foarte mult. Am înţeles că deocamdată niciun jurnalist nu a aflat cum s-ar putea acredita pentru această dezbatere”.

Rareş Bogdan: Nu are ce să caute Dăncilă la dezbatere. Staff-ul PSD încearcă să o victimizeze

Rareş Bogdan a declarat că Viorica Dăncilă nu are ce să caute la dezbaterea de marţi a preşedintelui Klaus Iohannis. Eurodeputatul PNL a precizat că şeful statului nu are ce să dialogheze cu prezidenţiabilul PSD, iar social-democraţii încearcă să o victimizeze pe Dăncilă.

„Noi am fost extrem de clari. Văd că staff-ul de campanie al doamnei Dăncilă, neavând ce să prezinte din partea doamnei Dăncilă, se agaţă cu disperare şi încearcă să o victimizeze pe doamna Dăncilă pe aceasă chestiune. Preşedintele României nu are ce să dialogheze cu această doamnă, reprezentanta unui partid care a lovit la temelia statului. Nu are ce să caute doamna Dăncilă, dacă dezbaterea este cu jurnalişti, analişti, comentatori pe care la această oră nu îi ştie nimeni exact. Vor fi şase sau opt, cinci, încă nici numărul nu este stabilit”, a afirmat Rareş Bogdan, sâmbătă la Antena 3, întrebat dacă poate participa să Viorica Dăncilă la dezbaterea de marţi, dacă ar vrea să participe.

Întrebat dacă este adevărat că dezbaterea va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară, cum a anunţat SNSPA, europarlamentarul PNL a răspuns: „E un comunicat dat de SNSPA. Noi am convenit extrem de clar că nu vom da detalii despre locul de desfăşurare până nu s-a convenit cu toată lumea. În momentul acesta, dacă cei la SNSPA au dat un comunicat oficial şi domniile lor vorbesc despre această locaţie, sigur, noi ce mai putem spune decât că mergem pe comunicatul celor de la SNSPA”.

Acesta a adăugat că PNL a analizat în total patru locuri în care să se desfăşoare dezbaterea de marţi.

„Dacă cei de la SNSPA aşa spun, înseamnă că vom merge acolo. Noi studiam patru locaţii pentru această dezbatere, toate reprezentative pentru o dezbatere la un asemenea nivel, toate reprezentative pentru centrul universitar Bucureşti şi pentru ceea ce înseamnă România educată şi România care a mers înainte pe baza creierelor sale şi a oamenilor vizionari, ieşiţi de pe băncile şcolilor româneşti”, a conchis Rareş Bogdan.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că va găzdui dezbaterea de marţi a preşedintelui Klaus Iohannis cu politologii şi formatorii de opinie, care va avea loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, potrivit unui comunicat de presă.

Klaus Iohannis a anunţat, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul PSD, că marţi va organiza o dezbatere cu politologi şi formatori de opinie. Şeful statului a precizat că nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, deoarece aceasta „a fost parte activă a mârlăniilor pesediste şi a sprijinit activ încercările de acaparare a Justiţiei”.