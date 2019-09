Întrebat ce părere are despre plecările recente din ALDE şi dacă un motiv ar putea fi susţinerea pe care partidul lui Călin Popescu Tăriceanu o oferă acestuia, în campania pentru alegerile prezidenţiale, Mircea Diaconu a răspuns:

„Aşa am văzut eu în viaţă că aproape toţi cei care fac un lucru un pic mai altfel, caută scuze posibile şi dacă am auzit eu că nişte domni respectabili şi doamne vor să muncească sau să rămână alături de PSD pentru că a apărut o susţinere a lui Diaconu, mi-e greu să cred că e mai ruşinos să-l susţii pe Diaconu. Nu vreau să fac evaluări pe viaţa unui partid oricare ar fi el, eu nu fac parte din ALDE, dar dacă foloseşti argumentul ăsta ca să rămâi la guvernare, sau într-o linie de interes şi de efort funcţional administrativ, ca să mă foloseşti ca argument, «ruşinos că-l susţii Diaconu», nu pot să cred treaba asta”.

Întrebat dacă se simte mai apropiat de ALDE sau de Pro România, Mircea Diaconu a declarat că „se simte apropiat de oricare om care vrea să-i fie alături” şi a anunţat că va avea susţinere din partea ONG-urilor, centralelor sindicale şi din partea Partidului Neoliberal.

„Eu când am cerut sprijin am cerut şi cer în continuare sprijin, de la tot felul de structuri asociate sau persoane fizice si mă bucur ori de câte ori cineva mă sprijină, nu-mi dictează, nu-mi schimbă genul de a face acastă ofertă cetăţenilor, stilul nu mi-l schimbă nimeni, eu decid toate lucurile astea, însă am nevoie enormă de sprijin logisitic fiindcă fără asta la nivelul acestui demers nu se poate şi în ordinea asta, în curând o să pot să anunţ şi un sprijin din partea unor centrale mari sindicale, ONG-uri din ţară şi din străinătate. În acest sens şi-a mai anunţat un partid susţinerea pentru mine, Partidul Neoliberal. Mă simt apropiat de oricare om care vrea să fie alături de mine”, a mai declarat Diaconu.

Pe 26 august ALDE a stabilit ieşirea de la guvernare şi formarea unei alianţe electorale cu Pro România în vederea susţinerii candidaturii independente a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţaile din luna noiembrie. Decizia a stârnit nemulţumiri în rândul unor ldieri ai partidului printre care se numără Daniel Zamfir, Marian Cucşa şi alţi preşedinţi de organizaţii judeţene.