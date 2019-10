„Instituţia noastră desfăşoară o acţiune de control cu privire la proiectul „Punţi comunitare”, cod SMIS 56760, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba. De asemenea, Departamentul pentru lupta antifraudă efectuează verificări preliminare cu privire la proiectele „SES-am Deschide-te!”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba şi „Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural”, al cărui beneficiar este Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL. În conformitate cu prevederile legale, Departamentul pentru lupta antifraudă va putea oferi mai multe informaţii numai după finalizarea investigaţiilor", se arată într-un răspuns al Departamentului pentru lupta anti-fraudă, la solicitarea MEDIAFAX.

În replică, Uniunea Salvaţi România a transmis, pe Facebook, că proiectele respective au mai fost verificate o dată şi nu au fost găsite nereguli.

„USR a luat notă de încă o verificare a contractelor pe care firma în care a fost partener preşedintele Dan Barna le-a derulat cu fonduri europene. Acestea au mai fost verificate de organismele intermediare şi de autorităţile de management care nu au găsit niciun fel de nereguli financiare sau de oricare altă natură. Contractele au fost în regulă, aşa cum a demonstrat rambursarea integrală a fondurilor, fără corecţii financiare", transmite Uniunea Salva'i România, pe Facebook.

“Orice verificare şi re-verificare a activităţii mele este binevenită. Am fost şi rămân deschis şi transparent, ca întotdeauna”, a declarat Dan Barna, candidatul USR PLUS la Preşedinţia României.

USR menţionează că apreciază răspunsul rapid al DLAF - o instituţie din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea Primului-Ministru Viorica Dăncilă.

Rise Project a publicat, marţi, un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eşuat, iar pe liderul USR, că ar fi ”supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”. În replică, liderul USR Dan Barna a sugerat că articolul apărut pe Rise Project are legătură cu candidatura sa la alegerile prezidenţiale.

”Am văzut că este un articol foarte lung. Sunt onorat că Rise şi-a alocat resurse în ultimele două luni pentru această documentare. Este cumva firesc într-o campanie electorală să existe genul ăsta de demersuri. Am văzut că au ales doar câteva dintre proiectele în care structurile de economie socială n-au rezistat după perioada de sustenabilitate. Perspectiva aparţine jurnaliştilor. Pot doar să spun că am fost transparent. În cele două luni de verificare minuţioasă am avut ocazia să stau o oră de vorbă cu cei de la Rise. Nu e prima dată când se vorbeşte de activitatea mea anterioară intrării în politică”, a declarat marţi, pentru MEDIAFAX, Dan Barna.