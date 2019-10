„Programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal pentru anul 2020 are ca obiectiv general pregătirea reformelor necesare pentru intrarea României într-o nouă etapă, a modernizării în spirit european a instituţiilor şi serviciilor publice. Principalele direcţii de acţiune vor fi profesionalizarea administraţiei publice, întărirea statului de drept şi a democraţiei, combaterea corupţiei, creşterea calităţii educaţiei, îmbunătăţirirea serviciilor de sănătate, dezvoltarea economică pe baze sănătoase, menţinerea orientării euroatlantice în politica externă. Unul dintre obiectivele esenţiale este reconstruirea încrederii cetăţenilor în instituţiile publice. Un audit al instituţiilor publice este obligatoriu, ca o premisă a modernizării administraţiei publice şi a punerii funcţionarilor publici în slujba cetăţenilor. Transparenţa, integritatea, echitatea, profesionalismul şi eficienţa sunt valorile pe care va fi reaşezată administraţia publică. Sistemul bugetar nu va mai fi rezervat incompetenţilor şi pilelor, aşa cum s-a întâmplat în guvernarea PSD”, se arată în programul de guvernare al PNL.

Liberalii propun câteva măsuri urgente, printre care abrogarea recursului compensatoriu şi desecretizarea documentelor din MAI privind mitingul din 10 august.

„• Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă privind restructurarea Guvernului.

• Asigurarea condiţiilor pentru buna organizare a alegerilor prezidenţiale din 10 noiembrie şi 24 noiembrie.

• Nominalizarea candidatului pentru funcţia de Comisar european din partea României.

• Rectificarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2019.

• Elaborarea proiectelor Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

• Organizarea examenului de rezidenţiat pentru absolvenţii făcultăţilor de medicină.

• Pregătirea stocurilor de energie şi a infrastructurii de transport pentru perioada de iarnă.

• Avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea recursului compensatoriu şi consolidarea serviciului de probaţiune pentru monitorizarea condamnaţilor eliberaţi condiţionat.

• Iniţierea procedurilor pentru desemnarea titularilor la conducerea parchetelor.

• Prorogarea intrării în vigoare a prevederilor referitoarea la pensionarea magistraţilor de la 1 ianuarie 2020.

• Desecretizarea documentelor din MAI necesare în ancheta privind Dosarul 10 august.

• Adoptarea măsurilor necesare pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene şi pentru soluţionarea situaţiilor care fac obiectul procedurilor de infringement”, potrivit măsurilor urgente enunţate în programul de guvernare al PNL.

Totodată, PNL propune ca obiective specifice întărirea democraţiei, a statului de drept şi siguranţă publică.

Alte obiective:

„Obiective care întăresc democraţia, statul de drept, ordinea şi siguranţa publică

• Organizarea şi desfăşurarea corectă a alegerilor prezidenţiale în noiembrie 2019, a alegerilor locale şi a alegerilor parlamentare din 2020;

• Revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei pentru a elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani şi pentru ca aceste acte normative să fie puse în acord cu avizele Comisiei de la Veneţia şi cu rapoartele Comisiei Europene şi GRECO, printr-o consultare publică a instituţiilor din domeniu, a asociaţiilor de profil şi a societăţii civile.

• Revizuirea legislaţiei privind regimul eliberărilor condiţionate (recursul compensatoriu) şi întărirea capacităţii instituţiilor de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

Obiective care ţintesc eficientizarea activităţii Guvernului şi a administraţiei publice

• Restructurarea Guvernului prin reducerea numărului de ministere la 16 şi regruparea activităţilor guvernamentale, desfăşurate de agenţii guvernamentale sau de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului, în cadrul noii structuri guvernamentale.

• Creşterea eficienţei administraţiei publice prin refacerea capacităţii administrative a instituţiilor statului şi prin respectarea obligatorie a principiilor fundamentale de transparenţă, integritate, profesionalism, dedicare în serviciul misiunii publice şi prin eliminarea arbitrariului politic în numirile în funcţiile publice.

• Demararea unui amplu proces de audit al instituţiilor din sfera administraţiei publice pentru simplificarea procedurilor birocratice şi pentru modernizare şi digitalizarea serviciilor publice.

Obiective ale principalelor direcţii de politici economice şi bugetare

• Finalizarea execuţiei bugetare pentru anul 2019 prin adoptarea unei rectificări bugetare care să limiteze depăşirea ţintei de deficit bugetar de 3% din PIB şi care să asigure resursele bugetare necesare funcţionării tuturor instituţiilor publice şi unităţilor administrativ teritoriale.

• Definitivarea proiectului Legii bugetului de stat şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 cu obiectivul încadrării în ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB.

• Revizuirea legislaţiei din domeniul fiscal şi economic pentru corectarea măsurilor adoptate în ultimii ani cu impact negativ pentru economie: energie, telecomunicaţii, sectorul bancar, Pilonul 2 de pensii, eliminarea supra-accizei la carburanţi, taxarea part-time, split TVA etc.

• Îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat prin aplicarea prevederilor Legii 111/2016 privind guvernanţa corporativă, listarea pe piaţa de capital a unui pachet de acţiuni la companiile unde statul este acţionar (Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti), concentrarea investiţiilor pentru realizarea proiectelor de infrastructură energetică (BRUA, gazoductul Iaşi – Ungheni – Chişinău) şi sprijinirea dezvoltării 5G a sectorului de telecomunicaţii.

• Creşterea şi accelerarea absorbţiei fondurilor europene prin urgentarea procedurilor pentru realizarea proiectelor majore de investiţii în infrastructură, sănătate şi educaţie şi pregătirea Acordului de parteneriat cu Comisia Europeană pentru cadrul financiar european multianual 2021 – 2027.

Obiective principale de investiţii publice

• Finalizarea procedurilor şi declanşarea lucrărilor de construcţie pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, Autostrada de Centură a Capitalei şi Drumul expres Piteşti – Craiova.

• Demararea procedurilor pentru construirea autostrăzii Tg. Mureş – Iaşi – Ungheni cu fonduri europene şi finalizarea procedurilor pentru construirea autostrăzii Comarnic – Braşov în Parteneriat Public – Privat.

• Finalizarea procedurilor şi începerea construcţiei pentru spitalele regionale de la Iaşi, Craiova şi Cluj cu fonduri europene.

• Corelarea programelor de investiţii pentru dezvoltarea comunităţilor locale cu programele de finanţare din fonduri nerambursabile europene în cadrul exerciţiului financiar multianual 2021 – 2027”, se mai arată în programul de guvernare al PNL, document obţinut de Mediafax.

Programul de guvernare urmează să fie validat în forurile statutare ale PNL, şedinţă care a început la ora 13:00.

Program de guvernare: menţinerea cotei unice, corectări de acte normative, restructurarea ANAF

Politicile fiscale şi bugetare din Programul de guvernare al PNL se bazează pe menţinerea cotei unice de impozitare şi prevede, printre altele, revizuirea şi corectarea unor acte normative, cum este OUG 114, eliminarea supraccizei la carburanţi sau restructurarea ANAF.

Politicile fiscale şi bugetare trebuie să asigure îndeplinirea a trei obiective majore: să mobilizeze, prin impozite, taxe şi alte venituri, resursele financiare de care statul are nevoie pentru finanţarea exercitării funcţiilor sale prevăzute prin Constituţia României şi legile în vigoare; să susţină un mediu de afaceri favorabil şi predictibil, precum şi unele procese pozitive pentru o creştere economică sustenabilă; să contribuie la realizarea stabilităţii economiei româneşti, prin atenuarea impactului nefavorabil care poate apărea în evoluţia ciclurilor economice, arată documentul.

Evaziunea fiscală şi un ANAF aflat în continuă reorganizare au determinat ca România să înregistreze cea mai mare pierdere de TVA, faţă de potenţial, din Uniunea Europeană. Bulgaria, în condiţii comparabile de cotă, încasează din TVA cu cca 3 puncte procentuale din PIB mai mult decât România. La dimensiunea actuală a PIB românesc, aceste 3 puncte procentuale ar însemna peste 30 de miliarde de lei.

Cheltuielile bugetului consolidat sunt dominate de salarii şi pensii, care au ajuns la peste 20 la sută din PIB şi sunt în creştere; subfinanţarea instituţiilor statului, inclusiv a autorităţilor administrative locale, afectează funcţionalitatea acestora, iar investiţiile publice înregistrează cel mai mic ritm de realizare din ultimii 15 ani. Lipsa de predictibilitate a politicii fiscale şi bugetare a devenit pentru mediul de afaceri un obstacol major în deciziile de investiţii, iar unele reglementări adoptate la sfâşitul anului trecut, fără consultarea mediului de afaceri, în special în domeniul energetic, al telecomunicaţiilor şi în cel financiar, au condus efectiv la stoparea unor procese de investiţii în curs.

Limita de 3% din Produsul Intern Brut pentru deficitul bugetar, reprezentând unul dintre criteriile care trebuie respectate pentru pregătirea trecerii la Zona Euro, a fost considerată de către PSD drept o ţintă de atins, indiferent de faza ciclului economic în care se află economia României. Ca atare, în perioada 2017-2018, guvernarea PSD a înregistrat deficite bugetare de 3% din PIB, deşi creşterea economică a fost peste potenţial. Caracterul pro ciclic al politicii fiscal şi bugetare a guvernării PSD, menţinut şi în anul 2019, nu a făcut decât să contribuie la vulnerabilizarea economiei româneşti, prin accentuarea dezechilibrelor economice.

În viziunea PNL, politicile fiscale şi bugetare trebuie reformate astfel încât acestea să asigure îndeplinirea celor trei obiective majore anunţate, plecând de la un sistem fiscal care se bazează pe menţinerea cotei unice de impozitare.

Pe termen scurt, programul propune încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2019 cu limitarea depăşirii ţintei de deficit bugetar de 3% din PIB, definitivarea proiectelor de legi ale bugetului de stat şi bugetului dsigurărilor sociale de stat pentru 2020 cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB, precum şi definitivarea programului de investiţii cu finanţare din fondurile publice, concentrând fondurile disponibile pentru finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în curs de execuţie, alături de revizuirea şi corectarea unor acte normative, inclusiv a celor aflate în proceduri parlamentare, cu impact negativ pentru economie - OUG 114/2018 (şi OUG care o modifică-19/2019, 43/2019), legea split TVA, eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time, eliminarea supraccizei la carburanţi.

Programul promite pregătirea unor reforme structurale în domeniul fiscal şi bugetar care vor contribui la o creştere economică sustenabilă pe termen mediu şi lung, printre care respectarea predictibilităţii politicii fiscale şi bugetare, restructurarea ANAF, întărirea cooperării cu autorităţile fiscale din celelalte state membre ale UE, cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii internaţionale, instituirea fermă a bugetului multianual ca instrument de dimensionare şi calibrare a opţiunilor de politici fiscale şi bugetare, precum şi programarea multianuală a invesţiilor publice, indiferent de sursa de finanţare

Restructurarea ANAF va fi făcută astfel încât instituţia să îşi exercite atribuţiile fără interferenţa factorului politic, să devină eficientă în combaterea evaziunii fiscale şi să promoveze principiul conformării voluntare în relaţia cu contribuabilii; accelerarea procesului de informatizare a relaţiei contribuabil-autoritate fiscală;

Programul mai prevede modificarea Legii finanţelor publice, astfel încât să se asigure autonomia finaciară reală a autorităţilor publice locale, astfel ca până la 80% din redevenţele obţinute din exploatarea resurselor naturale, precum şi impozitul pe venit în întregime să fie alocat autorităţilor publice locale, precum şi întărirea activităţii instituţiilor de control în domeniul finanţelor publice.

Program de guvernare: în energie, deblocarea investiţiilor în Marea Neagră şi relansarea nuclearului

Înfiinţarea unui Departament de Energie în cadrul Ministerului Economiei, deblocarea investiţiilor offshore de gaze naturale din Marea Neagră, listarea Hidroelectrica şi relansarea programului nuclear se numără printre măsurile privind domeniul energetic din Programul de guvernare PNL

Documentul arată că România a devenit un importator semnificativ de gaze şi de electricitate, urmare a politicilor hazardate în domeniul energetic promovate de PSD în ultimii ani. „Măsurile legislative dezastruoase, precum OUG 114 din 2018, au cauzat scumpiri în lanţ şi au făcut ca fiecare român să plătească preţuri record pentru energia electrică şi gazele naturale. Dintr-un stat aproape independent din punct de vedere energetic, România a devenit un importator net de energie electrică, la preţuri record”, arată programul.

Pe termen scurt, prioritare pentru guvernul PNL sunt implementarea prevederilor legislaţiei privind guvernanţa corporativă la toate societăţile din portofoliul Ministerului Economiei, promovarea proiectului de realizare a ciclului integrat de producţie (minereu de cupru-produs finit) în România în industria cuprului prin indentificarea unui investitor strategic pentru producerea în ţară a produselor finite din cupru cu valoare adăugată mare, realizarea de parteneriate cu companii din ţările NATO pentru integrarea şi producţia în fabricile industriei de apărare din România a diverselor tipuri de maşini de luptă, echipamente şi subansamble atât pentru armata română, cât şi pentru export, în aşa fel încât să se întoarcă o parte din procentul de 2% din PIB alocat apărării şi în industria naţională, precum şi reorganizarea Companiei Naţionale ROMARM prin transformarea filialelor în societăţi comerciale cu acţionar unic statul român prin Ministerul Economiei şi transformarea Romarm în societate comercială cu atribuţii de casă de comerţ exterior în vederea stimulării exporturilor.

În privinţa securităţii aprovizionării cu resurse energetice, Ministerul Economiei va susţine dezvoltarea producţiei de energie cu emisii reduse de gaze ce produc efect de seră.

În ceea ce priveşte protecţia infrastructurii critice din sectorul energetic, Ministerul Economiei va continua să susţină activ parteneriatul strategic pe care Romania îl are cu SUA şi să promoveze nevoia implicării NATO şi UE în gestionarea acestor obiective, inclusiv cele legate de securitatea cibernetică.

Ministerul Economiei va promova necesitatea îmbunătăţirii politicilor publice în domeniul eficienţei energetice şi a protecţiei consumatorilor vulnerabili de energie.

Pentru realizarea obiectivelor României de asigurare a securităţii energetice, decarbonare a sectorului şi de menţinere a competitivităţii preţurilor la energie, în următoarele 12 luni vor fi luate măsuri ce vor creea premisele ca România să rămână un furnizor de energie electrică în regiune.

În cadrul Mnisterului Economiei va fi înfiinţat un Departament al Energiei, care să asigure coordonarea unitară în domeniu. Un compartiment distinct va fi însărcinat cu monitorizarea realizării stocurilor de iarnă şi coordonarea acţiunilor specifice de sezon.

Va fi adoptată o nouă strategie energetică şi un Plan Naţional Integrat de Energie şi Schimbări Climatice.

Vor fi eliminate, după consultarea Comisiei Europene, prevederile nocive pentru sectorul energetic generate de OUG 114/2018, eliminare care să permită reluarea investiţiilor strategice în Marea Neagră. Această eliminare se va produce după o perioadă de tranziţie stabilită în urma unui proces de consultare publică, de preferinţă în cursul anului 2020.

Perfomanţa financiară şi managerială a companiilor de stat din domeniul energetic va fi analizată, pentru depolitizarea şi reprofesionalizarea acestora.

Alte prevederi sunt: listarea pe piaţa de capital, în anul 2020, a unui pachet de acţiuni al companiei Hidroelelectrica deţinută de stat; definirea consumatorului vulnerabil de energie; modificarea Legii energiei electrice, care să permită reluarea investiţiilor în noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse cu emisii reduse de gaze ce produc efect de seră; relansarea programului nuclear, cu o participare activă a companiilor locale, dar şi din ţări partenere ale României; încurajarea reluării producţiei de uraniu a României împreună cu modernizarea uzinei de la Feldioara şi identificarea unor soluţii pentru depozitarea pe termen lung a deşeurilor radioactive; încurajarea producţiei de energie electrică şi termică din surse regenerabile de energie, mai ales în zonele în care nu există o congestie a operatorului de transport; iniţierea unui program naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice în clădirile publice şi în industrie, folosind o parte din fondurile structurale alocate României în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene; revizuirea modului de organizare a rezervei strategice la carburanţi, dar şi a obligaţiilor de stocare la gaz natural; creşterea performanţei şi a capacităţii de stocare pentru depozitele de gaze naturale.

Program de guvernare: Instituţiile de stat, obligate să accepte depunerea online a formularelor

Înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizare, creşterea interoperabilităţii ministerelor, lansarea licitaţiei pentru licenţele 5G şi obligarea instituţiilor de stat să accepte generalizat depunerea online a tuturor formularelor sunt măsuri din Programul de guvernare PNL, capitolul comunicaţii.

Documentul consideră că România are un potenţial excepţional de dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei, având nu numai resursa umană specializată şi competenţa, dar şi infrastructura naţională necesară în vederea susţinerii iniţiativelor publice şi private în scopul dezvoltării durabile a sectorului. Pe de altă parte, România ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană în privința indicelui DESI - Digital Economic and Society Index, calculat de Comisia Europeană, însă are un potenţial foarte mare de dezvoltare în acest domeniu.

Guvernul va promova deschiderea operării serviciilor IT&C din sectorul public către sectorul privat. În acest sens, principalele elemente ale politicilor publice pe care PNL le are în vedere sunt: organizarea de parteneriate publice private pentru serviciile de IT&C din sectorul public şi, conform economiei de piață, transferul de tehnologie si know-how către şi dinspre firmele competente şi competitive, obţinându-se astfel economii substanţiale.

În vederea eficientizării actului public în sectorul IT precum şi a consolidării coordonării în scopul dezvoltării societăţii informaţionale, Guvernul va înfiinţa Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în subordinea Guvernului şi a Prim Ministrului, cu rolul de a realiza şi de a asigura implementarea Strategiilor şi a Politicilor publice în domeniul digitalizării.

Partidul Naţional Liberal va urma în programul său de guvernare Strategia Digitală a Comisiei Europene, publicată în 21.11.2018, în domenii precum securitatea cibernetică, inteligenţa artificială şi competenţele digitale.

În 2016, Comisia Europeană a lansat un plan pentru a ajuta cetăţenii europeni să-și îmbunătățească competențele necesare pentru evoluția pieței forței de muncă: o nouă agendă pentru competențe în Europa. Comisia a emis o recomandare pentru statele membre privind parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți pentru a favoriza dobândirea unor niveluri minime de competențe numerice, digitale și de alfabetizare. Guvernul va prioritiza astfel, un program naţional de alfabetizare digitală, destinat tuturor cetăţenilor.

În 2020 priorităţile sunt înfiinţarea şi operaţionalizarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, creşterea interoperabilităţii ministerelor cât şi interconectarea sistemelor de autentificare, pe diverse nivele de încredere astfel încât să poată fi reutilizată orice modalitate de conectare, continuarea programelor aflate în desfăşurare (Cloud guvernamental, e-Sanătate, e-Guvernare, e-Educaţie, RO-Net, RO-Net 2, etc.), lansarea licitaţiei pentru licenţele 5G, respectând condiţiile memorandumului pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetică generate de furnizorii 5G, semnat în 20.08.2019, la Washington D.C.

Alte măsuri sunt aducerea la zi a strategiei de securitate cibernetică a României, pregătirea şi implementarea unei platforme electronice „Diaspora ” cu scopul unei mai bune comunicări cetăţenii români din străinătate şi atragerii lor acasă, precum şi iniţierea unui proiect de Lege pentru impunerea obligaţiei tuturor instituțiilor administrației centrale să accepte generalizat depunerea online a tuturor formularelor, cererilor şi declarațiilor.

Pentru redresarea compaiei Poşta Română, programul prevede următoarele acţiuni: accelerarea procesului de capitalizare si implementarea obiectivelor post-capitalizare a companiei; analizarea strategiilor si proiectelor demarate de companie, a profitabilitatii produselor, dar si a contractelor, precum si regandirea politicilor comerciale ale companiei; descentralizarea activitatii companiei pe toate palierele şi crearea premiselor transformării structurilor de tip regional în centre de profit; dezvoltarea unui program investitional echilibrat, pe baza unei prioritizari care sa corespunda necesitatilor companiei.

Program de guvernare PNL: Debirocratizare, digitalizare şi consultare cu mediul de business

Politicile din Programul de guvernare al PNL în privinţa IMM-urilor, comerţului şi mediului de afaceri se bazează pe debirocratizare şi digitalizarea administraţiei, precum şi consultarea în permanenţă a mediului de afaceri şi pregătirea unor măsuri pentru repatrierea românilor.

Guvernul Orban îşi propune de asemenea realizarea de analize de impact în parteneriat cu mediul privat de business înaintea adoptării de măsuri legislative şi dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică, dar şi consolidarea ghişeelor unice online, precum punctul unic de contact electronic, ghişeul virtual de plăţi, ghişeul unic pentru IMM-uri.

Evaluarea interoperabilităţii sistemului de comunicare a datelor între instituţii şi autorităţi publice mai este un alt obiectiv al PNL după investire, aceasta în vederea realizării unui sistem în care beneficiarii serviciilor publice să poată opta pentru preluarea datelor şi să nu mai fie necesară depunerea documentelor la fiecare instituţie. Asta s-ar realiza prin impunerea unor standarde comune de interoperabilitate la nivelul autorităţilor.

Guvernul Orban ar mai purcede la evaluarea programului de internaţionalizare pentru IMM-uri în vederea eficientizării acestuia, precum şi evaluarea activităţii Agenţiei de Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului în scopul îmbunătăţirii performanţei acesteia.

Se are în vedere şi eficientizarea programului StartUp Nation, accentul urmând să se mute pe companii cu capacitate de inovare şi pe tehnologii, pe criteriul performanţei antreprenorială. Totodată, se doreşte sprijinirea programului de digitalizare a economiei româneşti lansat recent de Consiliului Naţional al IMM-urilor din România, Romania Tech Nation.

Vor fi stabilite de asemenea obiective pentru ataşaţii economici ai României şi se are în vedere profesionalizarea corpului ataşaţilor economici, precum şi reorganizarea activităţii de promovare a comerţului exterior prin implicarea organizaţiilor şi asociaţiilor de afaceri.

Program de guvernare: Fonduri UE pentru turism şi reguli de marketing în promovare

Politicile din Programul de guvernare al PNL în materie de turism prevăd alocarea de fonduri europene din bugetul UE 2021-2017 şi introducerea unor reguli de marketing turistic în execuţia bugetului de promovare turistică a României, printre altele.

„Anul 2020 va aduce normalitatea în modul de promovare turistică a României. Bugetul de promovare turistică va fi alocat promovării externe (în cele 3 categorii de pieţe potenţiale) şi promovării turismului domestic, până când OMD-urile (n.r. Organizaţii de Management al Destinaţiilor turistice, înfiinţate în 2017) vor prelua această componentă a marketingului turistic”, se arată în programul de guvernare al PNL.

Totodată, acesta menţionează că o destinaţie turistică nu poate fi competitivă în absenţa unei OMD şi că cadrul legislativ actual blochează crearea şi funcţionarea OMD-urilor după normele şi regulile OMD-urilor echivalente din UE, SUA sau Canada.

PNL spune că Guvernul Orban va purcede la modificarea legii 275/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, astfel încât procesul de înfiinţare, funcţionare şi acreditare a OMD-urilor să fie în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO).

Pe parcursul anului viitor vor fi demarate, la nivel local, acţiuni de promovare a importanţei OMD-urilor şi modului de funcţionare a acestora. „Un tool-kit cu documente de bază şi asistenţă specializată va ajuta autorităţile locale şi partenerii acestora să facă primii paşi pentru înfiinţarea OMD”.

Ponderea din buget alocată turismului se va stabili împreună cu reprezentanţii mediului privat şi va ţine cont atât de dinamica turismului actual, cât şi de interesele de promovare externă a imaginii României, potrivit documentului PNL.

Politica PNL pentru turism mai prevede, de asemenea, ca acţiuni suplimentare pentru 2020: introducerea în dezbatere publică a Legii Turismului, într-un variantă proprie PNL; digitalizarea procesului de acreditare a structurilor de primire turistică şi de licenţiere a agenţiilor de turism; sprijinirea rezolvării crizei forţei de muncă din turism prin acţiuni, împreună cu mediul privat, de prezentare a ofertei de locuri de muncă în turism în comunităţile de limba română din jurul României şi de susţinere a extinderii învăţământului dual; şi realizarea documentaţiei preliminare pentru regenerarea urbană a staţiunilor turistice de interes naţional aflate în proces avansat de degradare.

Program de guvernare: împiedicarea declinului companiilor de stat, chiar cu preţul privatizării

Programul de guvernare al PNL prevede, pentru domeniul Transporturilor, măsuri de împiedicare a declinului companiilor de stat, care includ chiar şi privatizarea. Un alt plan al PNL este introducerea bugetului multianual care ar trebui să asigure un flux continuu de finanţare pentru mai mulţi ani.

Programul de Guvernare al Partidului Naţional cuprinde redresarea şi stoparea declinului companiilor de stat din domeniul transporturilor, inclusiv prin măsuri precum privatizarea acestora. De asemenea, PNL-iştii plănuiesc să demareze procedurile privind introducerea Bugetului multianual ca instrument de planificare şi asigurare a fluxului de numerar (cash flow-lui) pentru investiţiile în infrastructură.

Acesta cuprinde finalizarea proiectele aflate în prezent în desfăşurare şi accelerarea lucrărilor la Autostrada A1: Lugoj-Deva (Lot 3), Autostrada A3: Bors-Nadaselu- secţiunile Biharia – Borş şi Suplacu de Barcău- Chiribiş, Campia Turzii-Targu-Mures – lot Iernut-Cheţani, Rasnov-Cristian, A7 : Centura Bacau, A10: Sebes-Turda - lot 1, de la intrarea pe autostradă de la Sebeş până la Pârâul Iovului şi în special, accelerarea implementării proiectului Pod suspendat peste Dunăre la Brăila, proiect aflat în execuţie.

În sectorul feroviar programul prevede finalizarea reabilitării CF Coridorul IV feroviar (Axa prioritara 22): Frontiera - Curtici-Arad-km 614, km 614 – Simeria si Simeria – Sighisoara (testarea sistemului ERTMS 2). Au prioritate proiectele de mare infrastructură de transport de reabilitare a caii ferate şi proiectele de autostrăzi şi drumuri expres, eligibile pentru finanţare din fondurile europene, FC si FEDR, până la limita valorii de 200% faţă de suma alocată (valoare suplimentară pentru semnarea de contracte permisă de legislaţie). Astfel se vor întocmi Liste de proiecte de rezervă în limite rezonabile, la care se vor adauga proiecte în valoare de circa 1 milliard de euro pentru pahetul financiar CEF (Connecting Europe Facility).

În cadrul investiţiilor noi programul conţine autostrăzile Sibiu-Pitesti; Tg. Mures-Iasi-Ungheni; Inel Bucuresti cu menţiunea că Autostrada Comarnic Braşov se va promova prin proiect pilot doar dacă vom obţine sprijinul Comisiei Europene şi dacă IFI (Instituţiile Financiare Internaţionale), Banca Mondiala, BEI si BERD vor fi de acord să participe la finanţarea proiectului. De asemenea mai sunt menţioante ca drumuri expres: Craiova – Piteşti; Conexiunea Aeroportului H. Coandă - Autostrada A3; Lugoj – Craiova.

Pe lista lucrărilor în domeniul feroviar programul include investiţii în zona Pod Gradiştea (CF Bucuresti-Giurgiu Fr.), centralizare electronică în staţia CF Videle, modernizarea instalaţiilor de centralizare electromagnetică pe secţia Siculeni-Adjud, lucrări de reabilitare pentru poduri, podete şi tuneluri, etapiza şi modernizare trecerilor la nivel cu calea ferată.

În ceea ce priveşte transportul naval, programul cuprinde îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km. 845,5-km. 375); realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina; reabilitarea sistemului de colectare ape, protecţii şi consolidări maluri înalte pe Canalul Dunăre-Marea Neagră; reabilitarea sistemului de colectare ape, protecţii si consolidări maluri înalte pe Canalul Dunăre Poarta Alba-Midia Năvodari.

Programul de modernizare a CN Aeroporturi Bucuresti implică realizarea unui terminal de pasageri cu o suprafaţă de min. 245.000 mp; reabilitarea şi extinderea platformei de staţionare cu min. 15.500 mp;

modernizarea pistelor de decolare-aterizare; asigurarea compatibilitatii noilor investitii cu caile de rulare; asigurarea infrastructurii, echipamentelor si utilajelor de asistenta a navigatiei, securitate, siguranta si a conectivitatii conform standardelor; asigurarea de facilităţi cargo.

Pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu, programul presupune modernizarea suprafeţelor de mişcare a aeronavelor; modernizarea terminalului de pasageri; asigurarea de facilităţi cargo.

În vederea redresării companiei Tarom se prevăd acţiuni precum efectuarea unor analize asupra tuturor contractelor încheiate de companie, cu accent pe contractele de achiziţie a aeronavelor în sistem leasing şi asocierile companiei cu diferite societăţi comerciale, precum şi găsirea unor soluţii legale care să permită încetarea/rezilierea acelor contracte generatoare de pierderi mari.

Programul mai include în cazul tranportului subteran, accelerarea lucrarilor pe Tronsonul Drumul Taberei – Eroilor şi urgentarea procedurilor pentru începerea lucrarilor pe Secţiunea Eroilor– Universitate-Piaţa Iancului pe Magistrala 5. De asemenea, Magistrala M6 Bucureşti – Otopeni, 1 Mai-Aeroportul H Coandă este menţionată printre investiţiile noi.

