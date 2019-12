„Au venit şi mi-au înmânat citaţia, astfel că am fost înştiinţat că am fost chemat la DIICOT în cauza cercetărilor din 10 august mâine (joi - n.red.) la ora 10.00. Din câte observ, DIICOT se grăbeşte să lămurească lucrurile, ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că este momentul să vedem cine şi cât a fost implicat în evenimentele din 10 august. (...) Declaraţia mea de mâine va aduce noi lămuriri privind evenimentele din 10 august. Am calitate de martor”, a explicat Bărdulescu.

Şi fostul ministru de Interne Carmen Dan a fost citată de procurorii DIICOT, pentru ziua de vineri, în calitate de martor, în dosarul în care se fac cercetări cu privire la intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei, au precizat surse judiciare, pentru MEDIAFAX.

Totodată, în acelaşi dosar, miercuri a fost citat pentru auderi procurorul militar Bogdan Pîrlog, el fiind prezent pe data de 10 august 2018 în Piaţa Victoriei.

Procurorii DIICOT fac cercetări cu privire la şefii din Jandarmerie care au coordonat intervenţiile din din 10 august 2018.