Fostul preşedinte PSD Liviu Dragnea nu contestă direct alegerea Vioricăi Dăncilă. Informaţiile apărute în spaţiul pubic fac referire la situaţia lui Liviu Dragnea din momentul organizării Congresului, şi anume că nu demisionase din funcţia de preşedinte.

Contestaţia depusă însă pe 3 iulie şi amânată în 22 iulie a făcut ca nici deciziile Congresului PSD să nu fie validate de instanţă până la o hotărâre definitivă privind contestaţia lui Dragnea.

Sesizarea judecă la Secţia Civilă din cadrul Tribunalului Bucureşti joi după-amiaza, obiectul fiind "modificarea conducerii partidului", la care au fost depuse mai multe cereri de intervenţie.

Prin amânarea validării deciziilor privind congresul din 29 iunie, s-a amânat practic şi validarea noii conduceri a PSD: Viorica Dăncilă- preşedinte al formaţiunii, Eugen Teodorovici- preşedinte executiv PSD şi Mihai Fifor- secretar general PSD.

Liviu Dragnea este încarcerat în Penitenciarul Rahova, începând cu 27 mai, unde ispăşeşte o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Avocata lui Dragnea, despre alegerea ilegală a Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD: Nu asta am susţinut

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti, că nu a susţinut că alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD ar fi ilegală, refuzând să dea mai multe detalii despre sesizarea fostului preşedinte PSD, care vizează deciziile luate la Congres.

„Nu am de unde să ştiu (dacă Liviu Dragnea va avea câştig de cauză -n.r.). Nu asta am susţinut (că ar fi ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea PSD -n.r.) şi nici nu am ce să susţin aici, la dumneavoastră. (Liviu Dragnea -n.r.) aşa a făcut, aşa a considerat. Nu am un mandat să fac declaraţii", a declarat avocata lui Liviu Dragnea, la ieşirea de la Tribunalul Bucureşti.

Flavia Teodosiu a refuzat să explice dacă sesizarea depusă de Liviu Dragnea vizează alegerea noii conduceri PSD sau altceva.