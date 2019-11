Decizia a survenit după ce Dragnea nu ar fi fost „lăsat” să voteze, la Penitenciarul Rahova, deşi nu are drepturile electorale interzise de către instanţă.



„Avand in vedere cele de mai sus, consider ca prin impiedicarea mea de a-mi exercita dreptul de a alege, mi s-au incalcat drepturile constitutionale mai sus mentionate, persoanele responsabile pentru aceasta situatie facandu-se vinovate de savarsirea infractiunilor prevazute de art 385 si art. 297 al. 1 si 2- teza I Cod penal”, scrie Liviu Dragnea, în plângere, potrivit a1.ro.



„România a câştigat! România modernă, România europeană, România normală a câştigat azi! Românii au fost eroii zilei de azi. Au mers în număr impresionant să voteze şi acesta este cel mai important câştig în ziua de azi. O menţiune specială pentru românii din Diaspora, care au mers în număr extroardinar de mare la vot.



Este o victorie importantă! Cea mai categorică victorie obţinută vreodată împotriva PSD-ului.



Primesc această victorie cu bucurie, cu mulţumire, cu modestie şi cu încredere în România. Vă promit azi, aici, în această seară, că voi fi preşedintele tuturor românilor.



Şi preşedintele celor care m-au votat, şi preşedintele celor care nu m-au votat. Voi fi şi preşedintele românilor care nu au votat deloc, cu speranţa că data viitoare vor merge totuşi la vot!”, a spus Iohannis, imediat după ce a fost declarat câştigător în turul 2 al alegerilor prezidenţiale.