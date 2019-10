ORA 21:37 Hunor: Vreau şi voturile românilor pentru că am o viziune pentru ţară. La venituri stăm prost



Kelemen Hunor a declarat, luni, că vrea să obţină la alegerile prezidenţiale şi voturile românilor, pentru că are o viziune pentru această ţară. Liderul UDMR a susţinut că România stă foarte prost la veniturile bugetare.



„Eu mă voi adresa şi românilor. La alegerile prezidenţiale ar fi culmea să nu mă adresez şi românilor. Vreau şi voturile românilor fiindcă mă consider un om politic responsabil, care are o viziune pentru această ţară, nu numai pentru maghiari. Nu văd niciun lucru care e de blamat.

Dincolo de atribuţiile constituţionale, trebuie să vorbim despre unde suntem şi unde trebuie să ajungem. Cele două principii care trebuie cumva readuse, respectul şi încrederea. Trebuie câteva priorităţi formulate de către preşedinte, interne şi în relaţiile noastre internaţionale. Sunt patru domenii în care preşedintele trebuie să spună ce crede şi ar trebui să împingă societatea în acea direcţie: infrastructură mare, educaţie, sănătate şi relaţii internaţionale. În infrastructură dacă nu vom reuşi să facem ceva vom pierde pariul în această zonă. În educaţie, dacă tot spunem că România educată, dar nu facem nimic, pierdem, nu investim în viitor”, a spus Kelemen Hunor, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.



Prezidenţiabilul UDMR a adăugat că România stă prost la capitolul venituri bugetare.



„Noi la veniturile bugetare stăm foarte foarte prost. trebuie să intoduci câteva chestiuni care funcţioneză în alte ţări, casele de marcat online. trebuie să mai reduci fiscalitatea şi să faci mai predictibil tot ce faci în politica fiscală”, a subliniat Hunor.

ORA 21:26 Liderul maghiar propune un pact naţional: Drepturile câştigate nu se ating prin fel de fel de legi

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus luni, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, incheierea un pact naţional care să prevede excluderea temei minorităţilor naţionale din „războiul politic intern” şi că „drepturile câştigate nu se ating prin fel de fel de legi”.

ORA 21:21 Kelemen Hunor: Vom vota moţiunea de cenzură. Nu cred că acest guvern mai are combustibil



Kelemen Hunor a afirmat că UDMR va vota moţiunea de cenzură. El a adăugat că e Guvernul care va urma după moţiune va avea un mandat simplu, deoarece, fiind la putere pentru o perioadă scurtă de timp, nu mai poate face minuni.

ORA 21:10 Hunor: Iohannis nu a făcut niciun gest pentru comunitatea maghiară. Oamenii reţin acest lucru



Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că faţă de alegerile din 2014, Klaus Iohannis a pierdut mai mult de jumătate din electoratul maghiar, deoarece nu a făcut nimic pentru el în mandatul său şi a atacat multe legi la CCR, legi care aveau amendamente aduse de UDMR.

ORA 20:00 Kelemen Hunor critică abordarea în cazul organizării exerciţiului militar hibrid din Harghita şi Covasna: E incorectă

Kelemen Hunor a declarat că abordarea organizării exerciţiului militar hibrid în Harghita şi Covasna este inacceptabilă. Liderul UDMR susţine că se aplică doctrina Ceauşescu, unde secuii şi maghiari erau priviţi ca o ameninţare la securitatea naţională.

„Noi am aflat când au anunţat acum câteva zile, generalul Botea dacă nu mă înşel şi a zis că urmează acest exerciţiu. Armata sigur că trebuie să facă exerciţii pe teritoriul ţării. Acest general a dat o explicaţie absolut inacceptabilă din punctul meu de vedere. A vorbit de Donbas şi Osetia de Sud unde au fost situaţii similare. El a dat aceste două chestiuni. Acolo s-au purtat războaie de toată frumuseţea. Noi nu suntem în această situaţie. Dacă cineva din conducerea armatei vede în secuime o problemă de genul Osetia de Sud sau Donbas, eu cred că nu a înţeles nimic sau încearcă să manipuleze ceva. Deci este doctrina lui Ceauşescu, nu poti să ai încredere în maghiari, nu poţi să ai încredere în secui, ei reprezintă o ameninţare la securitatea naţională-. nu putem accepta aşa ceva. Din punctul meu de vedere este o abordare greşită”, a declarat Kelemen Hunor, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.



