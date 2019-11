„Sigur că am făcut lucruri bune şi asta o spun oamenii când discutăm cu ei pe stradă. Eu vă spun că atunci când am mers prin ţară, când am făcut campanie, asta a fost discuţia pe care am purtat-o, că s-au făcut lucruri bune şi să nu renunţăm la luptă. O analiză trebuie făcută, e normal să facem acest lucru, pe ceea ce partidul are astăzi ca şi scor, care au fost motivele, acele cauze care au dus la această situaţie”, a spus Eugen Teodorovici, la Antena 3.

El a adăugat că şi pe partea de economie ar trebui ca orice derapaj să fie sancţionat, indiferent că e fpcut de preşedintele ţării, de premier sau oricare alt politician.

„De asemenea, în economie, în piaţă, practic în stradă să vedem exact ce anume mai trebuie făcut pentru ca lumea să înţeleagă exact că PSD e singurul care practic este un partid românesc. pe de altă parte cred că este obligaţia noastră faţă de români, orice abatere, derapaj trebuie să fie sancţionat. Noi am stat şi mult timp aşa, am spus să nu facem una din acţiuni sau alta. Uitaţi-vă miniştri, premierul, preşedintele statului, nu au fost de noi taxate. Este o obligaţie morală ca orice derapaj să fie sancţionat. Orice fel de derapaj din partea unui om politic, fie că este preşedintele statului, prim-ministru sau ministru, este obligaţia noastră morală ca dacă legea este încălcată să fie făcută o acţiune în acest sens”, a subliniat Teodorovici.

Potrivit primelor date furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea voturilor din 10.131 de secţii de votare, reprezentând 39% din totalul voturilor date în România, Klaus Iohannis a obţinut 61,4%, iar Viorica Dăncilă-38,5%

Potrivit primelor date oficialem după numărarea a 3.552.638 de voturi, rezulttatul este

Klaus Iohannis- 61,4%

Viorica Dăncilă-38,5%

Potrivit datelor BEC, prezenţa la vot, la ora 21.00, ora de închidere a secţiilor din România, a fost de 49,87%, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale.