„Amintim că PMP a propus mai multe iniţiative legislative în acest sens, chiar din 2016 am cerut să se introducă votul prin corespondenţă şi pentru alegerile prezidenţiale şi pentru alegerile europarlamentare. De altfel, astăzi am discutat cu reprezentanţii Comisiei de cod electoral care s-a creat în Parlament şi i-am informat că noi am depus încă din 6 iunie o iniţiativă prin care am cerut ca pentru Diaspora să se organizeze alegerile în două zile. Este esenţial să înţelegem un lucru fundamental şi anume că, în Europa avem 3,5 milioane de cetăţeni români şi există foarte multe comunităţi compacte care trăiesc de la o mie până la şapte mii de cetăţeni rezidenţi în acea comunitate”, a declarat Eugen Tomac.

PMP solicită Ministerului de Externe să ia măsuri pentru ca administraţiile publice locale să anunţe datele exacte cu cetăţenii români care trăiesc în străinătate.

„Cerem pe această cale MAE să facă un demers prin misiunile noastre diplomatice să solicite de la administraţiile publice locale datele exacte cu cetăţenii români care urmăresc în aceste comunităţi. Pentru că ei sunt oameni care beneficiază de diferite forme de ajutor social, fie pentru copii, fie pentru cei care se află în şomaj şi statele respective au această evidenţă a cetăţenilor români”, a mai spus Eugen Tomac.

Partidul Mişcarea Populară propune ca votul să înceapă în Diaspora sâmbătă la ora 7 şi să se încheie duminică la orele 21:00.

„Fac această solicitare către ministerul de Externe să aibă o evidenţă foarte clară în ceea ce priveşte comunităţile compacte de români. Am cerut şi Comisiei care analizează legile electorale să ţină cont de această propunere, noi o vom susţine şi prin reprezentantul nostru, dar am vrut astăzi să transmit în mod oficial acest punct de vedere pentru că dacă nu reuşim săptămâna viitoare să avansăm această linie este foarte dificil în toamnă, când vom fi în plină febră de dezbateri electorale pentru alegerile prezidenţiale, să mai facem ceva”, a conchis liderul PMP.

Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea unui cod electoral a stabilit, joi, ca 5 iulie să fie termenul pentru elaborarea unei propuneri legislative privind facilitarea votului în diaspora, cu scopul de a fi implementată la alegerile prezidenţiale din noiembrie.

Comisia a decis, de asemenea, să cheme la consultări Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, Ministerul pentru românii de pretutindeni şi Ministerul Justiţiei.

Miercuri, preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat că a primit scrisoarea şefului statului Klaus Iohannis privind modificările în legislaţia electorală, susţinând că este pentru prima dată când toate forţele politice sunt de acord că trebuie de urgenţă iniţiate modificările.

Preşedintele Klaus Iohannis cere Guvernului să elaboreze un proiect de lege, care să fie adoptat până la finalul acestei sesiuni, şi care să vizeze modificarea legislaţiei electorale. În acest sens, preşedintele spune că, dacă e nevoie, va convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului.