„Mă bucur că am găsit multă deschidere din partea premierului desemnat, pe marginea subiectelor care sunt de interes major pentru PMP, cum este cel legat de relaţia cu Republica Moldova. (...) Sperăm ca următorul Guvern să înfiinţeze această structură necesară pentru relaţia cu Republica Moldova, şi aici, am agreat împreună că este necesar ca acest pbiectiv să fie împlinit, şi anume, ca la nivelul Guvernului, să existe o structură care să se ocupe, în principal, de relaţia cu Republica Moldova, pentru că noi am avut multe iniţiative, dar nu a existat un cadru guvernamental care să le susţină.”, a afirmat liderul PMP Eugen Tomac, miercuri la Parlament.

Una dintre solicitările PMP este reuşita iniţiativei privind alegerea primarilor în două tururi, prin atragerea cât mai multor membri ai partidelor politice la votul în Camera Deputaţilor.

„Am agreat, de asemenea, ca în Parlament, în următoarea perioadă, partidele noastre să insiste ca Legea privind alegerea primarilor în două tururi să fie adusă pe Ordinea de Zi, în plenul Camerei, şi votată. (...) Mă bucur că există această deschidere din partea premierului desemnat.”, a precizat Tomac.

Preşedintele PMP a mai afirmat că va exista o altă discuţie, în care se va lua o decizie cu privire la contribuţia PMP pentru noul Executiv.

„A rămas ca după runda de negocieri cu celelalte partide a domnului Ludovic Orban, să mai avem o nouă discuţie legată de calendarul cu privire la învestirea noului Guvern. Mă bucur că a fost o discuţie, subliniez, bună, unde am avut multe puncte de vedere comune, dar rămâne ca după ce Domnia Sa va avea discuţii cu toate partidele parlamentare care au contribuit la moţiunea de cenzură, să mai avem o nouă întâlnire, pentru a vedea exact, cum şi în ce fel, poate PMP să pună umărul pentru un nou proiect. (...) Nu am discutat despre intrarea la guvernare, deocamdată, suntem în situaţia în care noi am prezentat care sunt obiectivele noastre şi care ar fi cererile PMP pentru a-şi exprima intenţia de a sprijini un Guvern, pentru că dincolo de interesele politice, România are nevoie, astăzi, de un Guvern.”, a mai spus Eugen Tomac.

Ludovic Orban a avut, deja, o întrevedere, miercuri, cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul liberalilor a adăugat că ultima rundă de negocieri va avea loc marţi sau miercuri. Întrebat, marţi seara la Digi 24, care sunt numele persoanelor care vor face parte din Guvern, Ludovic Orban a spus că va anunţa echipa după finalizarea discuţiilor cu formaţiunile politice parlamentare.

Guvernul Orban va avea o configuraţie de maxim 16 ministere.

Joi urmează discuţii cu Pro România, UDMR şi ALDE pentru negocierile în vederea formării unui Guvern, au spus surse politice, pentru MEDIAFAX. Liberalii vor negocia, vineri, şi cu USR pe această temă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că premierul desemnat este Ludovic Orban. Decretul a fost publicat, marţi seara, în Monitorul Oficial.