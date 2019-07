„Parlamentul trebuie sa ia act de decizia CCR exprimata in unanimitate, clară şi explicită, in ceea ce priveşte multdiscutatele modificari ale Codurilor penale şi de procedura penală. Politica penală, care a fost principalul program de guvernare al PSD in ultimii ani, nu poate fi făcută selectiv şi in funcţie doar de agenda celor care au crezut că astfel se pot salva. Curtea Constituţională spune expres că toate articolele declarate neconstituţionale trebuie ajustate şi totul trebuie făcut cu buna credinţă, nu asa cum a dictat Dragnea. Tudorel Toader şi Florin Iordache sunt personaje care vor rămâne in memoria colectivă drept avocaţi ai lui Dragnea şi rodul muncii lor selective şi de rea credinţă îşi vede rezultatul in aceasta decizie a CCR”, a declarat Eugen Tomac, pentru MEDIAFAX.

Liderul PMP a afirmat că Parlamentul trebuie să modifice codurile penale în mod transparent şi onest.

„România are nevoie de legi penale clare, prin care societate să poată fi apărată de cei care comit infracţiuni cu intentie şi să-i apere pe cei care sunt nevinovaţi. In concluzie, Parlamentul trebuie sa treacă la treaba in mod transparent şi onest, plecând de la premisa că slujeşte binele public şi nu interesele unui clan politic cu interese evidente in justiţie”, a adăugat Tomac.

Curtea Constituţională a admis, luni, sesizările de neconstituţionalitate formulate de PNL - USR şi de preşedintele Klaus Iohannis asupra modificărilor aduse de Parlament Codului Penal şi Codului de Procedură Penală.