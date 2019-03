„Fiţi sigură că voi face ce trebuie. În politică eu am făcut întotdeauna ce trebuie şi nu întotdeauna ce mi-a plăcut. Am făcut ce am considerat că trebuie să fac. Am făcut şi greşeli, dar am făcut ce am considerat că trebuie să fac”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la Realitatea TV.

Acesta a adăugat că cel mai târziu miercuri viitoare va da un răspuns cu privire la o candidatură la alegerile pentru Parlamentului European. „Cam e timpul să anunţăm decizii”, a completat Băsescu.

Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 28 martie, potrivit unei decizii a Guvernului.