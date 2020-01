După ce ieri v-am prezentat faptul ca Emanuel Ungureanu se comportă ca un adevărat ministrul al Sănătăţii, „Păpuşarul” şi conducătorul lui Victor Costache – cel în favoarea căruia a făcut presiuni la nivel înalt pentru a ocupa fotoliul de ministru la Sănătate –, încearcă, din nou, să facă jocurile unor interese de culise.

Astfel, se vehiculează că Emanuel Ungureanu îl pregăteşte pentru un post-cheie în Ministerul Sănătăţii – şefia Politicii Medicamentului – pe Vlad Mixich.

Un scenariu construit pas cu pas

Pe data de 4 septembrie 2019, Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, a fost votat membru al boardului Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, în calitate de expert independent din partea Parlamentului European. Trebuie menţionat că Vlad Mixich a fost propus pentru această funcţie de Dragoş Pîslaru, europarlamentar PLUS, şi susţinut, cu frenezie, de deputatul USR Emanuel Ungureanu şi de colegii acestuia din USR.

În aceeaşi zi, de altfel, „Păpuşarul” Emanuel Ungureanu îl felicita, în mediul online - chiar pe pagina sa de Facebook -, pe Vlad Mixich, manifestându-şi satisfacţia pentru această nouă „victorie”.

“Felicitări, Vlad MIXICH!

Cu sprijinul delegaţiei Alianţa USR PLUS, un expert independent român a ajuns în conducerea Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă (EU-OSHA). În urma propunerilor făcute de Dragos Pislaru, europarlamentar USR PLUS şi coordonator Renew Europe al Comisiei pentru Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European, Vlad Mixich a fost votat în boardul European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) în calitate de expert independent din partea Parlamentului European conform Regulamentului (UE) 2019/126.

EU-OSHA (Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă), cu sediul în Bilbao, Spania, se ocupă cu dezvoltarea la nivel european a unei culturi şi practici reale în siguranţa locului de muncă”, a fost mesajul postat de Emanuel Ungureanu.

Urmează faza a doua a scenariului creionat de Ungureanu

Numirea lui Vlad Mixich în boardul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă este doar un pas. Iar „Păpuşarul din umbră de la Sănătate” acţionează pe termen lung, astfel încât „obiectivele” pe care şi le-a propus să fie îndeplinite.

L-a susţinut pe Vlad Mixich, prin colegii din Parlamentul European - plus colegii din USR – pentru a accede într-o astfel de funcţie, iar acum îl ajută, din nou, pentru a ocupa pziţia de şef al departamentului Politica Medicamentului din Ministerul Sănătăţii.

Scenariul este unul care „funcţionează”, fiindcă „Păpuşarul” Emanuel Ungureanu a procedat la fel şi în cazul lui Victor Costache, actualul ministru al Sănătăţii, cel pe care l-a susţinut împotriva celuilalt candidat, Horaţiu Suciu. Emanuel Ungureanu îşi plasează oamenii de încredere în posturi importante, respectivii rămânându-i datori şi dovedindu-se a fi receptivi şi „săritori” atunci când Emanuel Ungureanu o cere.

„Reţeaua” lui Emanuel Ungureanu

“Păpuşarul din umbră de la Sănătate” a reuşit să o plaseze în funcţia de consilier personal al ministrului Sănătăţii, Victor Costache, pe Alexandra Tamaş. Respectiva, odată ajunsă în această postură privilegiată, are grijă ca ”Păpuşarul” să fie mulţumit şi acţionează în consecinţă – legăturile ei cu companiile farmaceutice Roche şi Pfizer fiind de notorietate, cu atât mai mult cât Alexandra Tamaş a fost şi angajata Pfizer la un moment dat.

Conform altor surse, acelaşi Emanuel Ungureanu, ”viitor ministru al Sănătăţii”, aşa cum se prezintă în faţa apropiaţilor, a reuşit să-şi mai plaseze o persoană ”apropiată” într-o funcţie importată. Este vorba despre Roxana Suciu, cea care a fost numită în funcţia de preşedinte interimar la Agenţia Naţională a Medicamentului.