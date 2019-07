„Cum ar fi să vezi că vasluienii se aliniau în spatele lui Suleiman şi se duceau să se bată pentru Suleiman împotriva lui Ştefan cel Mare. Cam aşa ar fi şi acum, să ne pomenim că ne aliniem în spatele lui Iohannis ca să ne batem cu premierul României. Ar fi o aiureală totală. Nici măcar cei care au lansat prostia asta nu cred că sunt foarte convinşi de ce au spus”, a spus Mihai Fifor, care se află, împreună cu preşedintele partidului, Viorica Dăncilă, la Vaslui.

Despre zvonurile privind un blat între PSD şi Klaus Iohannis a vorbit şi preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

„Mă refer la o singură istorioară care circulă aici, că de data aceasta Partidul Social Democrat a făcut un blat cu Iohannis. Las la o parte definţia blatului, cred că are o origine în zona aceasta a jocurilor de fotbal sau ceva de genul ăsta, sau la bucătărie, dar conotaţia e cea din zona jocurilor de fotbal, şi ţin să menţionez lucrul acesta pentru că mă gândesc la cât de ticăloşi sunt unii, care lansează în permanenţă şi alimentează această chestiune, şi la cât cred ei că sunt de proşti alţii ca să creadă acest lucru. Ce fel de blat am putea noi să facem sau candidatul nostru cu domnul Iohannis? ”, a spus Dumitru Buzatu.

El a amintit că l-a susţinut pe Liviu Pleşoianu la conducerea partidului.

„După cum ştiţi, eu am fost susţinător al domnului Pleşoianu, după cum ştiţi, acum am întors armele. Când domnul Costea Rădulescu era câte-un moment, preşedintele de la Vâlcea, era un moment tensionat prin partid, noi îl sunam Costea ai întors armele?.Aşa şi eu acum, n-am întors niciun fel armele, am ţinut şi am pomenit lucrul acesta pentru că trebuie să înţelegem că printre noi sunt tot felul de oameni. Oamenii aceştia au iniţiative şi nu trebuie dintr-o dată, chiar dacă nu dau dovadă de cel mai mare fair-play, dar nu trebuie dezavuaţi. Poate trebuie să-i menţinem, poate trebuie să-i tratăm cu înţelegere, că e foarte uşor să respingi pe cineva, e mai greu să rabzi, să tratezi cu eleganţă, să încerci să-l înţelegi şi cât poţi să-l susţii. Momentul a trecut, avem alt obiectiv acuma şi eu am pomenit lucrurile acestea, inclusiv atributele acestea de înţelegere, de răbdare, pentru că eu cred că un candidat al PSD în aceste alegeri trebuie să fie caracterizat de aceste atribute”, a mai spus Dumitru Buzatu.

Liderii PSD se află în aceste zile într-un turneu prin filialele partidului din Moldova.