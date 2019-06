„Astăzi se dezbate Legea pensiilor în comisii, iar mâine va fi votul final. Am fost întrebat de unde avem vom avea bani să susţinem creşterile mari ale pensiilor din noua lege. Răspunsul este simplu: avem mai multe venituri la buget. În 2 ani de guvernare PSD, veniturile bugetare suplimentare au fost mai mari decât în toate guvernele Boc, Ponta şi Cioloş la un loc. Până la finalul acestui an, PIB-ul va fi va fi mai mare cu 266 miliarde lei faţă de cât era când am venit la guvernare. Adică mai o creştere mai mare decât în toată perioada 2009-2016 (234 mld.)", a scris, pe Facebook, Mihai Fifor.

Purtătorul de cuvânt al PSD precizează că nu este vorba de un număr de magie, "cum spune dl. Iohannis şi ceilalţi care nu înţeleg economie" ci este rezultatul măsurilor de stimulare a creşterii economice.

„Şi nu este nicidecum o sarcină prea mare cum insinuează cei din Opoziţie. În prezent, ponderea în PIB a cheltuielilor cu pensiile este puţin peste 7%, cu mult sub media UE de aproape 13%. Nu vom atinge această medie nici în 2022, când se va încheia creşterea graduală, iar pensiile vor ajunge la 11,7% din PIB. Da, creşterile din noua lege a pensiilor sunt mari, pentru că trebuie să reducem decalajele enorme faţă de Europa. Un pensionar din România a muncit cel puţin la fel de mult ca un pensionar european, deci merită respect şi echitate din partea statului român", completează Fifor.

Secretarul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor Lia Olguţa Vasilescu a declarat că Legea pensiilor va fi dezbătută, marţi, în şedinţa comună a Comisiei juridice şi pentru muncă a Camerei, urmând ca la votul de miercuri din plen, coaliţia să voteze favorabil proiectul de lege.

Legea Pensiilor a fost respinsă săptămâna trecută în Senat, ca urmare a neîntrunirii numărului necesar de voturi, 69 pentru legea organică.