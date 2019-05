"Nu vă gândiţi că m-am bucurat. Nu m-am bucurat, cum poţi să te bucuri? Ce fel de om trebuie să fii să te bucuri când vezi că un om îşi pierde libertatea, indiferent câte adversităţi ai avut cu el, inclusiv câte ai pătimit din cauza lui, că te-ai şi îmbolnăvit. Nu poţi să te bucuri de aşa ceva", a declarat Gabriela Firea.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a fost încarcerat luni, 27 mai, în Penitenciarul Rahova după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, în care a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Primarul general Gabriela Firea a venit luni la Parlament să discute cu premierul Viorica Dăncilă, spunând că vrea să o anunţe ce probleme are Primăria Capitalei, multe generate de tăierile de buget.



"Sunt simplu membru de partid, primar general, dar am discutat cu doamna premier aseară şi azi dimineaţă şi am stabilit să avem o întâlnire după Biroul Permanent Naţional.Vom aprofunda problemele grave cu care se confruntă Bucureştiul, aşa cum am semnalat de multe ori, prin faptul că s-au tăiat mulţi bani anul trecut şi în fiecare lună anul acesta. Suntem în situaţie dificilă pentru plata la spitale, utilităţi. nu este normal ca bucureştenii să plătească pentru pedeapsă", a declarat Gabriela Firea.



Firea a spus că în ultimele două săptămâni s-a încercat o reparare a relaţiilor, având discuţii cu miniştrii Finanţelor, Dezvoltării şi Transporturilor.



"Până acum au fost discuţii tehnice care nu s-au materializat şi de aceea vreau să discut cu doamna premier",a mai spus Firea.



La ora transmiterii ştirii, premierul Viorica Dăncilă se află în şedinţă cu social democraţii.

Gabriela Firea: Nu voi candida pentru şefia partidului sau la prezidenţiale

Edilul general a declarat marţi că nu va candida la şefia PSD, după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni cu executare, dar nici la alegerile prezidenţiale. ”Îmi doresc să candidez pentru un nou mandat de primar general”, a mai spus ea.



”Au fost colegi care mi-au spus că aş fi cea mai potrivită şi că ar trebui să-mi asum această poziţie foarte dificilă într-un moment greu al PSD, în care mulţi fug de PSD pentru că ei consideră că partidul a ajuns la un scor foarte mic. Eu, când era preşedinte intermar la Bucureşti, în Bucureşti PSD a câştigat 45%. Acum, cu alt interimar, PSD a ajuns la 20%. Trebuie făcută o analiză foarte serioasă. Sunt colegi care m-au sunat şi mi-au spus că aş fi cea mai îndreptăţită persoană săpreiau şefia partidului. Am spus sunt un om de echipă şi că nu doresc”, a declarat Gabriela Firea.



Ea a mai spus că este ”normal” ca Viorica Dăncilă să preia interimar funcţia de preşedinte al PSD .



”Îl susţin pe poziţia de preşedinte interimar pe Paul Stănescu, care alături de mine şi de foarte puţini colegi am avut de pătimit pentru că am semnat acea scrisoare şi am avut curajul să îşi susţină punctul de vedere. Cred că nu trebuie să se plătească poliţe, dar trebuie să se facă dreptate şi nu este normal să se perpetueze acelaşi mod de a conduce partidul în grupuleţe foarte restrânse. Forurile trebuie să fie transparente, nu venit cu decizia, toată lumea să tacă. Nu voi candida şi la Congres, dacă se va pune problema”, a adăugat ea.



De asemenea, Firea a negat că ar intenţiona să fie candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, afirmând că îşi doreşte un nou mandat de primar general al Capitalei.



”Îmi doresc să candidez pentru un nou mandat de primar general. Asta este dorinţa mea şi cred că există şi susţinere în acest sens. Nu se va întâmpla aşa ceva şi nici nu îmi doresc să candidez la prezidenţiale”, a mai afirmat Gabriela Firea.