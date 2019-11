„Tradiţia uneori mai poate fi şi stricată, cum se spune, dacă a fost o tradiţie care s-a dovedit a fi nu tocmai productivă pentru rezultatele partidului, cred că ar trebui schimbat ceva, şi dacă este să analizăm cel puţin ultimii ani din istoria noastră recentă, cel puţin noi, să spunem mai tineri în politică, am regretat anumite momente politice care nu prea ne-au adus cinste, şi anume că dacă un lider politic nu obţinea un scor extraordinar sau pierdea anumite alegeri, noi în loc să vedem din ce cauza s-a obţinut acel scor, să îmbunătăţim relaţia noastră cu românii, să corectăm ceea ce se consideră a fi greşit, am venit să ne luptăm între noi, şi nu cred că a fost de fiecare dată o atitudine corectă, ba aş spune dimpotrivă, am dat mare satisfacţie adversarilor noştri, pentru că eu nu-i consider duşmani pe ceilalţi politicieni, sunt adversarii noştri", a declarat Gabriela Firea, duminică, după afişarea rezultatelor exit-pollurilor.

Primarul general al Capitalei l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru mesajul " O Românie fără PSD", precizând că martirii revoluţiei din 1989 s-au sacrificat pentru a avea pluripartidism.

"Felicităm câştigătorul, dar după rezultatele oficiale. La ce am de făcut un mic comentariu, că deşi cu un scor, din ceea ce arată cifrele exit poll, mare, în continuare se merge pe această idee, o Românie fără PSD, câtă vreme oameni şi-au sacrificat viaţă la revoluţie pentru a avea pluripartidism, pentru a avea libertate de expresie, libertate de opinie, iar cetăţenii să se poată asocia liberi în orice formaţiune politică. Şi câtă vreme PSD a fost ales de fiecare dată în alegeri de un număr mare de români, nu cred că trebuie să mergem în continuare cu acest mesaj de a izola PSD. Aşa cum spuneam puţin mai devreme, un om politic şi un partid pot să aibă valoare atât la putere, cât şi în opoziţie, şi este normal să fie aşa, nu mai este vremea partidului unic sau vrem să ne întoarcem la acel partid unic care menţinea la putere pe toţi politicienii acelor vremuri", a mai spus primarul Capitalei.

Datele provizorii, furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea a 94,4% din voturi (8.582.275) arată că actualul preşedinte Klaus Iohannis a obţinut 62,8% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obţinut 37,1%.

Datele furnizate de AEP sunt după numărarea voturilor din 18.163 de secţii.

