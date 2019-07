„Eu nu am fost certată cu pesediştii sau cu PSD. Sunt membru PSD, chiar dacă am fost dată afară la un moment dat din toate funcţiile politice. Sunt membru PSD şi îmi doresc un candidat PSD la alegerile prezidenţiale, pe care îl voi susţine din tot sufletul. Sub nicio formă nu aş fi de acord ca PSD să arunce un «iepure» în cursa prezidenţială sau un candidat fără şanse, care să facă uşoară lupta candidaţilor de pe dreapta”, a declarat Gabriela Firea joi, la Antena 3.

Chestionată dacă nu exclude o candidatură la prezidenţiale, edilul general al Capitalei a răspuns: „Nu ştiu momentan. Nu putem anticipa, doar vă spun că voi face aceste clarificări săptămâna viitoare”.

Ea a adăugat că va comunica intenţiile ei către mass-media în ceea ce priveşte palierul politic şi administrativ.

„Săptămâna viitoare îmi reiau activitatea, atât la primărie, cât şi activitatea politică, şi voi organiza o întâlnire cu presa şi voi comunica intenţiile mele pe toate palierele, atât politic, cât şi administrativ. Îmi voi asuma acele decizii pe care le voi lua, aşa cum am făcut-o de fiecare dată”, a conchis Firea.

Liderul PSD Slatina, Emil Moţ, crede că social-democraţii nu ar trebui să mai piardă timpul cu „experimente şi încercări”, ci să maximizeze cea mai bună variantă, care este, în opinia sa, Gabriela Firea. „Să o convingem să candideze”, spune primarul Slatinei.

Viorica Dăncilă a spus, joi la DC News, că dacă PSD îi va solicita să candideze la alegerile prezidenţiale, va accepta ce spune formaţiunea şi nu va da înapoi. Ea a menţionat însă că opţiunea sa este să meargă în spatele altui candidat.

Până acum şi-au anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu. De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu ar dori să fie candidatul coaliţiei la alegerile prezidenţiale. PSD ia în calcul şi un prezidenţiabil din afara partidului.

PSD va avea Congres pe 3 august pentru alegerea prezidenţiabilului.