„Sunt surprinsă de declarţia Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidenţiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-sa nici acum si nici cand eram în conducerea PSD.

In anul 2016, Domnul Dragnea m-a propus candidat la Primaria Capitalei si atunci nu numai ca i-am multumit dar am si muncit pina la epuizare. Am castigat si am creat impreuna cu echipa noastra un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fara rezerve pentru partid si implicit pentru presedintele acestuia, la fel ca multi colegi primari din tara.

Dupa castigarea alegerilor parlamentare din 2016, din pacate, am fost transformata in sac de box. Unii ministrii mi-au spus, dupa ce au fost schimbati, ca nu au ajutat Primaria Capitalei pentru ca nu era dat un ok de “sus”, ca sa “nu creasca Firea in sondaje”.

Au fost boicotate proiecte ale Bucurestiului de catre unii membri ai guvernelor care s-au succedat si am fost si sunt blocata de PNL si USR in Consiliul General. Cum ar fi aratat azi scorul PSD daca erau indeplinite promisiunile din campaniile electorale atat in Capitala, cat si in intreaga tara?

Sanatatea mea, in ultimele sase luni, a atarnat de un fir de ata. Am avut mai multe interventii si o operatie dificila iar in vara aceasta mai urmeaza una complexa, sper finala.

Consider ca PSD, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la Prezidentiale. Nu

mi-am dorit si nu imi doresc sa preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa candidez la Presedintie. Imi doresc, insa, sa am sanatate si sustinere, sa finalizez cu bine proiectele pentru Bucuresti.

PSD va trebui sa depuna eforturi, in perioada urmatoare, sa recapete increderea romanilor. Sa se reorganizeze, sa se relanseze si abia apoi sa-si voteze candidatul pentru alegerile Prezidentiale.

Am vazut si eu, ca toata tara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsa! Este o consecinta a deciziilor si comportamentului din ultimii doi ani, cel putin.

In momentul in care am vazut ca semnalul meu de alarma, si al altor cativa colegi, de acum 8-9 luni de zile, nu este luat in seama de CEX si de liderul partidului, am renuntat la toate functiile politice. La unele de buna voie, la altele silita. Am ramas un simplu membru de partid.

Am fost jigniti ca am fi pucisti, tradatori, ca am pactizat cu statul paralel. Toate niste inventii, pentru a ascunde realitatea : oamenii isi doreau o alta agenda publica axata pe nevoile cetatenilor.

Nu interpretati ca as incerca sa infig cutitul in spatele unui om aflat in necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc functii politice, nu vreau sa critic intr-un moment greu, dar nu pot ignora faptul ca in urma cu aproape un an de zile am previzionat ruptura conducerii PSD de ceea ce gandesc cei mai multi romani.

Au urmat luni grele, in care mi-am suportat pedeapsa pentru ca am indraznit sa vorbesc. Cred cu tarie ca ar fi fost cu totul altfel ziua de azi, daca se luau in seama aceste semnale de alarma si se refacea legatura cu romanii.

Acum, pericolul este ca stanga romaneasca sa dispara asa cum, acum aprope 20 de ani, a disparut un partid istoric - PNT-CD.

Este o vorba in popor : a pune batista pe tambal. Acum aproape un an, Cex-ul si liderul partidului asta au facut. La PSD s-a intors piramida partidului cu varful in jos si tot partidul a depins de lider.

Romanii nu au fost atat de mult impotriva partidului, cat au fost impotriva conducerii.

Nu doresc sa cada capete : de obicei, cei care pierd pleaca atunci cand exista onoare fata de colegii de partid si fata de tara. Macar atat sa dam Romaniei : minimum de onoare cetateneasca.

Noi putem disparea ca partid, putem disparea ca oameni politici dar Romania trebuie sa ramana o natiune demna si puternica!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Ieri seară, după închiderea urnelor, Liviu Dragnea a declarat că PSD-ALDE trebuie să se gândească la viitorul candidat la prezidenţiale şi că deocamdată consideră că cele două partide au de ales dintre Călin Popescu Tăriceanu şi Gabriela Firea.