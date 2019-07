„Cred că este de lămurit şi explicat că, teoretic, ar fi foarte bine să avem în CEx un dialog real şi o discuţie în care, chiar pe anumite tonalităţi, la finalul lor să fim convinşi că nu a fost o dezbatere de faţadă, că am spus tot ce am gândit şi am luat decizia cea mai bună. Dar câtă vreme în cadrul CEx subiectele doar se pipăie, se ating, iar toate celelalte comunicări importante se fac între comitete executive, direct sau indirect, de unii comunicatori sau unii analişti care sunt în relaţie de prietenie cu conducerea partidului, este normal dacă ne simţim lezaţi - şi eu una, mă simt - să reacţionăm”, a declarat Gabriela Firea, la Antena3.

Potrivit edilului, opiniile trebuie lansate, deoarece în Comitetul Executiv nu se poartă un dialog deschis.

„Nu putem să aşteptăm să fim convocaţi la o nouă şedinţă în care să mimăm dialog deschis, dar în care temele să fie cele stabilite de la tribună, iar noi, cei din sală să facem figuraţie. Mi-am asumat să nu fac figuraţie nici în timpul vechii conduceri, domnului preşedinte Dragnea, cu atât mai puţin aş face în acest moment. (...) Nu înţeleg de ce trebuie să tăcem cu toţii şi să luăm ce ni se dă”, a mai spus primarul general.

Precizările vin după ce Viorica Dăncilă a spus, despre declaraţiile de sâmbătă ale Gabrielei Firea, că îi va răspunde primarului în interiorul partidului.

„Atunci când ieşi în spaţiul public şi îţi ataci colegii sau preşedintele partidului, acest lucru se face doar pentru imagine şi nu pentru că vrei rezultate”, a spus Dăncilă.