„Se doresc alegeri anticipate parlamentare pentru ca populaţia să nu sancţioneze PNL, la toamnă, când ar fi trebuit să fie la termen alegerile, pentru nerealaizările din această perioadă. S-au gândit să facă următoarea strategie: PNL să beneficieze de faptul că preşedintele, câştigând al doilea mandat, este într-o situaţie bună din punct de vedere politic, are o cotă importantă, şi PNL să beneficieze de cota preşedintelui, nu de realizările la guvernare, să primească un scor bun. Ei uită un singur lucru şi anume că românii sunt foarte inteligenţi. În cazul în care vor forţa alegerile anticipate, românii vor spune (...) că PNL uită ce face la guvernare”, a explicat Gabriela Firea la România TV.

Conform sursei citate, PNL face zilnic „erori la guvernare”.

„PNL merge pe o carte greşită, din punctul meu de vedere, are o strategie eronată. Zilnic face erori la guvernare şi crede că beneficiază de valul de simpatie pe care îl are preşedintele şi să câştige parlamentarele. Nu vor câştiga parlamentarele. Eu am văzut sondaje, inclusiv în Bucureşti şi diferenţele nu sunt de 40% (pentru PNL - n.red.) la 20% (pentru PSD - n.red.). Diferenţa este de 10 procente. După ce fac la guvernare, e evident că sunt pe un drum greşit, fac mult rău categoriilor sociale, inclusiv celor vulnerabile şi vor deconta. Părerea mea este că strategia este total eronată”, a adăugat Firea.