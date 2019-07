„Deşi nu am avut telefoanele, a fost o discuţie mai amplă şi un context şi nu aş vrea să decupez, pentru că s-ar înţelege altceva", a spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă i-a reproşat premierului că, deşi susţinea că nu candidează, acum afirmă că îşi poate asuma rolul de prezidenţiabil, Firea a completat: "acest luccru l-a văzut toată lumea, nu a fost o critică, ci o realitate. Îmi vor preproşa colegii că ne spălăm rufele în afara familiei".

„Ce am avut de spus am spus în cadrul Comitetului Executiv. Eu am făcut următoarea declaraţie, faptul că noi întârziem să anunţăm candidatul şi încercam să dăm vina pe nişte sondaje care trebuie să vina poate crea senzaţia pe care am ascultat-o şi eu la posturile de televiziune, sunt anumiţi politologi, că deciziile se iau în altă parte. Am afirmat că putem da această senzaţie dacă nu decidem", a completat Firea.