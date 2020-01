"Am prezentat situaţia reală acum venim cu soluţii! Modelul economic implementat de guvernarea socialistă în ultimii ani a fost simplu: după noi potopul. Am explicat în toţi aceşti ani că este o politică economică falimentară să creşti cheltuielile neproductive din pix. Am dat nenumărate exemple care demascau propganda sau/şi analfabetismul economic al socialiştilor. Degeaba le-am spus că modelul implementat de ei, copiat de la greci şi argentienieni, a dus în Grecia la tăierea pensiilor de 11 ori în 6 ani. Ei au continuat cu distrugerea economiei", scrie pe Facebook, într-o postare, ministrul Finanţelor Publice Florin Cîţu.

Cîţu spune că PNL a ajuns "la guvernare la timp".

"Dacă socialiştii PSD-işti ar fi continuat să guverneze România vă garantez că Grecia scria pe noi. Avem soluţii şi vom reuşi să schimbam direcţia! Dar, trebuie să înţelegem cu toţii că promisiunile socialiştilor din ultimii ani nu au susţinere în economia reală. În perioada următoare veţi vedea o serie de măsuri atât pe partea de cheltuieli, s-a terminat cu dezmăţul pe banul public, dar şi pe partea de venituri. Suntem o guvernare responsabilă dar mai ales o guvernare liberală care înţelege că bunăstarea apare prin eliberarea şi mai ales utilizarea eficientă a resurselor din sectorul privat", mai scrie Florin Cîţu.