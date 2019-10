”De ce le este frică, nu scapă Moţiunea a trecut. Guvernul PSD este istorie. PSD-iştii pleacă acasă. Imediat după moţiune, asist alături de voi, la un atac furibund care are loc la adresa mea. Am devenit inamicul public numărul unu. Zeci de indivizi, miniştri, analişti, membri simpli în PSD, fostul premier Viorica, naşa lui Dragnea to be, inventează tot felul de afirmaţii pe care mi le atribuie şi mă denigrează. În ultimii aproape trei ani de zile, zilnic am arătat cum gaşcă psd-istă a minţit, a înşelat, a furnizat date false, a manipulat, a furat, a atacat ilegal sectorul privat, a supraimpozitat ilegal, etc.”, a scris pe Facebook Florin Cîţu.

El susţine că, imediat după ce moţiunea de cenzură a trecut de Parlament, social-democraţii ”au intrat în panică”.

”Cum a trecut moţiunea de cenzură oamenii au intrat în panică. Ministerul Finanţelor Publice , Curtea de Conturi, ANAF, ASF, CNSP etc, toate conduse de psd-işti, au început să facă presiuni pentru a mă bloca. Asta pentru că ei ştiu cel mai bine că vine şi momentul în care voi putea să probez cele prezentate de mine în tot acest timp iar ei ajung la puşcărie. Am făcut această postare pentru că românii care nu sunt psd-işti să înţeleagă ce este cu acest tsunami propgandistic la care sunt supus. Pur şi simplu le este frică”, a conchis senatorul liberal.