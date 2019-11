"Gabriela Firea: “Eram în primul rând la CEx, în campania electorală, când ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu câteva sindicate. Propunere votată în unanimitate. Nu s-a citit numele preşedinţilor acelor sindicate – unele de care nu am auzit în viaţa mea, nu s-a precizat că devin automat vicepreşedinţi ai PSD şi ca au drept de vot în BPN şi CEx, ca şi cum ar fi fost votaţi în Congres de către delegaţii din toata ţara” Avem aici una din principalele cauze ale situaţiei dramatice in care a fost adus PSD-ul: “unanimităţile îngenuncheate”, care au aghesmuit pe banda rulantă deciziile, adesea greşite, luate de conducere, pe criterii obscure! Poate începem de aici!", scrie, pe Facebook, Ioan Mircea Paşcu.

Fostul europarlamentar susţine că nu este admisibil ca PSD-ul, "recunoscut cândva drept un partid al profesioniştilor serioşi, cu răspundere fata de guvernarea ţării", să schimbe în mai puţin de patru ani, trei premieri şi 100 de miniştri, "cu cateva excepţii, oameni puţin cunoscuţi în afara judeţelor care i-au propus la un moment dat".

"Asta nu înseamnă răspundere fata de actul de guvernare! Inseamnă promovarea clientelismului la nivel national! Metoda in sine şi finalitatea urmărită (trocul cu conducerile judeţene, pentru sprijinul acordat conducătorului) nu sunt marca PSD, ci PD, un “altoi” prost, făcut prin instalarea lui Dragnea in fruntea partidului! Şi pe vremea lui Adrian Nastase judeţele făceau propuneri pentru poziţii in guvern, dar erau întotdeauna câte trei, ca sa ai de unde alege, iar decizia era luată la centru! Ca sa recâştige sprijinul electoratului, PSD trebuie sa revină la marca sa: profesionalism şi responsabilitate! Cu cât mai repede, cu atât mai bine!", conchide Ioan Mircea Paşcu.

Viorica Dăncilă ar urma să îşi anunţe demisia din funcţia de preşedinte al PSD la şedinţa Comitetului Executiv al partidului de marţi, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Reuniunea CEx va avea loc de la ora 18.30, la sediul formaţiunii din Kiseleff.