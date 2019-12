Întrebat la intrarea în sediul DNA Timişoara de ce l-au chemat procurorii, Răzvan Cuc a răspuns: „Nu ştiu, acuma vedem, după ce intru”.

Apoi, Cuc a adăugat: „Ce a fost promovat în presă aia ştiu şi eu”, fără să dea alte declaraţii sau să precizeze în ce calitate a fost citat la DNA.

Ancterior, fuseseră audiaţi fostul ministru de Interne Mihai Fifor şi Luminiţa Jivan, preşedintele PSD Caraş-Severin.

La ieşire, Fifor a spus că a fost citat la DNA în calitate de martor în cazul de la Arad: „Era absolut firesc să răspund solicitărilor procurorului de caz pentru că nu am avut niciodată nimic de ascuns. Întotdeauna am fost un om care a respectat legea şi întotdeauna am spus că dacă vreodată este nevoie fără niciun fel de problemă mă pun la dispoziţia organelor de cercetare. Vreau să spun cu toată fermitatea că nu am cunoştinţă de ceea ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Sunt lucruri pe care nu pot decât să le dezavuez la modul cel mai ferm”.

În acest dosar, în care sunt cercetaţi şi trei parlamentari PSD, au fost reţinute iniţial opt persoane, printre care şi şeful Direcţiei Regionale de Drumuri Timişoara, Cristian Ispravnic, însă, ulterior, au fost eliberate de către judecători. Ispravnic a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Procurorii DNA îl acuză pe şeful Direcţiei Regionale de Drumuri Timişoara de 9 infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, 5 infracţiuni de luare de mită, 5 de abuz în serviciu şi de complicitate la folosirea influenţei sau autorităţii. În acest caz sunt cercetaţi şi alţi angajaţi ai DRDP Timişoara.

În acest dosar sunt cercetaţi şi doi deputaţi PSD, Dorel Căprar şi Florin Tripa, dar şi senatorul PSD Ioan Narcis Chisăliţă.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere ofereau protecţie controlorilor de trafic contra unor sume de bani. „În cadrul unor agenţii de control şi încasare situate în punctele de trecere a frontierei ar fi existat obiceiul ca funcţionarii care îşi desfăşoară activitatea să încaseze de la transportatori, pe lângă taxele legale şi sume de bani cu titlu de mită, pentru a nu constata şi aplica anumite sancţiuni acestora. Spre exemplu, pentru a oferi <protecţie>, în perioada 2016-noiembrie 2019, inculpata Miuţescu Elisabeta ar fi pretins şi primit de la o persoană având funcţia de controlor de trafic (martor în cauză) suma totală de 19.300 de euro”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, conform procurorilor, angajările pe posturi de controlori de trafic în cadrul DRDP Timişoara s-ar fi făcut prin fraudarea concursului. „De menţionat este faptul că posturile respective ar fi urmat să fie ocupate numai după ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidaţilor, urmând ca decizia finală să îi aparţină suspectului Căprar Dorel Gheorghe”, mai spus procuroii DNA.

Procurorii mai susţin că şefii din cadrul DRDP Timişoara sau din alte instituţii locale sau regionale, susţinuţi de partid în funcţii, „ar fi avut obligaţia de a plăti o taxă lunară la casieria organizaţiei judeţene de partid, cuantumul taxei raportându-se la funcţia deţinută”. „Distinct de aceste sume lunare, persoanele cu funcţii de conducere susţinute în acele funcţii de partid ar fi avut obligaţia de a plăti şi alte sume de bani, raportat la necesităţile de moment şi solicitările persoanelor cu funcţii de conducere din partid, identificându-se o asemenea situaţie când suspectul Căprar Dorel Gheorghe ar fi pretins şi primit suma de 4.500 de lei de la inculpaţii Horgea Cristian, Lucaciu Mircea şi suspectul Munteanu Bogdan (câte 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegaţii din Japonia”, mai arată procurorii în comuncat.

Tot în acest dosar, fosta şefă a ISJ Arad este cercetată pentru abuz în serviciu, după ce ar fi dispus „din considerente politice şi cu încălcarea Legii educaţiei naţionale, eliberarea din funcţie a unui inspector şcolar pentru criticile aduse partidului”.

În acest dosar, procurorii DNA şi ofiţerii DGA au făcut luni mai multe percheziţii, inclusiv la sediul PSD Arad.