„Se discută în aceste zile despre revenirea mea în PSD şi de aceea simt nevoia să amintesc opiniei publice câteva elemente care ţin de parcursul meu politic. (...) Apartenenţa mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD, iar dorinţa mea este să sprijin militarii şi poliţiştii, din orice perspectiva. Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem”, a scris Gabriel Oprea, luni pe Facebook.

Oprea reclamă faptul că i-au fost făcute „dosare politice” deoarece a trădat PSD, partenerul de guvernare.

„Nu aparţin «statului paralel» şi nici nu cred în această noţiune. Dimpotrivă, aş spune: mi s-au făcut dosare politice tocmai pentru că nu am trădat partenerul de guvernare - PSD. Dacă cineva a încălcat legea, să răspundă! Eu nu am încălcat legea şi resping ferm orice acuzaţie nefondată şi orice eticheta nemeritată. Am sprijinit Partidul Social Democrat până la capăt şi pentru acest sprijin am fost pus inclusiv în situaţia să demisionez din funcţia în care am fost ales, aceea de senator”, a completat Gabriel Oprea

Fostul ministrua mai transmis că social-democraţii trebuie să înţeleagă ce s-a întâmplat „cu adevărat partidului în ultimii ani şi să pună capăt dezbinării”.

„Eu am înfiinţat Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor «Mihai Viteazul», care reuneşte militarii şi poliţiştii în rezervă şi în activitate, după ce, de-al lungul timpului, am acţionat permanent în sprijinul acestora, atât că ministru al apărării naţionale cât şi că ministru al afacerilor interne şi vicepremier pentru securitate naţională. (...) Potrivit Protocolului pe care l-am încheiat, PSD va continuă să apere, împreună cu Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor «Mihai Viteazul» demnitatea şi drepturile militarilor şi poliţiştilor, activi şi rezervişti, din toate instituţiile din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-şi adune forţele şi să se pregătească temeinic pentru a câştigă alegerile importante de anul viitor. Pentru această, cei din PSD au nevoie să înţeleagă cu adevărat ce i s-a întâmplat partidului în ultimii ani şi să pună capăt dezbinării”, a mai explicat Oprea.

Liderul PSD Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, că fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost prezent la sediul partidului, deoarece este vicepreşedinte în Comitetul Executiv al partidului, funcţie obţinută în urma semnării unui protocol de colaborare.

Gabriel Oprea a fost ministru de Interne în Guvernul Ponta, însă a demisionat după moartea poliţistului Bogdan Gigină.