"Am fost executat! Am devenit o ţintă şi am fost obligaţi să plecăm de la guvernare pentru că se pare că onoarea nu e un lucru apreciat. Am deranjat şi am fost executat. Trebuie să ştiţi că eu, în toate funcţiile deţinute, am sprijinit Justiţia. Un stat nu poate să fie puternic fără Justiţie. În schimb, abuzurile nu au ce să caute în Justiţie. România are nevoie de un stat puternic şi o Justiţie puternică, fără abuzuri", a spus Oprea.

Preşedintele UNPR a participat sâmbătă la Reuniunea organizaţiilor din regiunea VII Centru, desfăşurată la Galaţi, alături de reprezentaţii partidului din judeţele: Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Galaţi, Harghita şi Covasna. "Îi aşteptăm în UNPR pe toşi românii patrioţi pentru a schimba lucrurile în bine. Toată lumea e sătulă de promisiuni de campanie. Spre deosebire de alţii, pentru noi vorbesc faptele. Noi nu vorbim doar despre voturi, noi îi invităm pe toţi cei care sunt patrioţi şi iubesc România, să se înscrie în partidul nostru", a declarat Gabriel Oprea.

Preşedintele UNPR a declarat că partidul îşi propune să se prezinte onorabil la alegerile din mai, dar şi să atingă ţintele stabilite pentru alegerile de anul viitor: ”Suntem un partid de centru-stânga, dar pentru noi contează mai puţin stânga sau dreapta, pentru noi contează românii. (...) Obiectivul nostru strategic este ca la alegerile locale şi la cele parlamentare să obţinem peste 10% şi să revenim în Parlament.”, a mai afirmat Oprea.

foto: Mediafax Foto / Cristian Munteanu