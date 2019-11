„Era bine să dezbată şi cu Firea. Am înţeles că a spus domnul Iohannis că vrea să se întâlnească cu oameni. Întreb şi eu - nu retoric: doamna Dăncilă nu este om? Înţeleg că dacă e candidat PSD, e femeie, este fost prim-ministru, e candidatul din turul al doilea - toate aceste aspecte o configurează a fi subom? Asta mă duce cu gândul când aud o declaraţie de tipul: Vreau să mă întâlnesc cu oameni”, a spus Firea la România TV.

Primarul Capitalei a mai precizat că preşedintele României nu este într-o „poziţie bună” dacă refuză dialogul.

La ora transmiterii ştirii, Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale, îl aşteaptă pe Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidenţiale, la Palatul Parlamentului, cu o scenă pregătită pentru dezbatere, în spatele celor două pupitre amplasate fiind trecute numele candidaţilor.

În replică la invitaţia fostului premier, în cursul zilei de vineri, Klaus Iohannis a afirmat că a vrut ca în această campanie electorală să întâlnească cât mai mulţi oameni şi o lasă pe Viorica Dăncilă să îşi facă singură campanie.

„Eu am spus din capul locului că în această campanie vreau să întâlnesc cât mai mulţi oameni şi am reuşit. O astfel de campanie este o ocazie extraordinar de bună de a intră în contact cu oamenii şi asta am făcut. Sunt bucuros şi mulţumit că am făcut-o”, a spus Iohannis.