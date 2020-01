„Nu mai am majoritate în Consiliul General, am fost trădată. ALDE a anunţat că nu mai susţine proiectele pentru bucureşteni. Sper să acumulăm la buget şi alte sume, să fie acoperite de legi. PMB este caz unic în ţară pentru că ea nu are dreptul prin lege să încaseze taxe şi impozite, acestea merg către primăriile de sector. În ceea ce priveşte execuţia bugetară, precizez că nu ne temem de niciun cotnrol, primim cu pâine şi sare orice controlor de la orice instituţie”, a declarat Gabriela Firea.

Primăria Capitalei este cea mai verificată instituţie din ţară, a anunţat primarul.

„Am numărat 50 de controlare la PMB, unele chiar abuzive. I-am primit pe aceşti domni cu deschidere pentru că în PMB se respectă legea. Orice control este binevenit. Nu avem de ce să ne temem. Este binebine şi pentru noi, pentru că având atâtea verificări din care nu a reieşit nicio neregulă, văd şi cetăţenii despre ce este vorba. Suntem o instituţie sub asediu. De când sunt primar, am prins cinci premieri, cinci miniştri de Finanţe, probabil vom prinde şi al şaselea premier şi al şaselea ministru de Finanţe”, mai spune Firea.

Comisia de control este aşteptată cu ştergar, pâine şi sare, însă primarul Capitalei atrage atenţia: „Să nu facă abuzuri”.

Precizările vin după ce ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat un control la Primăria Capitalei.