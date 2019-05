„Le fac o invitaţie personală, prietenească, pentru că CEx este cel care va decide, reînscrierea şi rechemarea colegilor noştri în PSD. Marian Neacşu e un om extrem de valoros, a fost unul dintre cei mai buni secretari generali. La fel dl Mocioalcă, dl. Ţuţuianu şi ceilalţi colegi de partid care au avut de suferit de pe urma faptului că au semnat acea scrisoare", a spus Gabriela Firea.

„Dacă nu se va decide ca aceşti colegi să se întoarcă în PSD, atunci să se stabilească o alianţă între PSD şi Pro România", a completat aceasta.

Întrebată dacă invitaţia este valabilă şi pentru Victor Ponta, Firea a răspuns: „De ce nu?"

Marian Neacşu, Adrian Ţuţuianu, Ion Mocioalcă, Mihai Tudose sunt câţiva dintre susţinătorii scrisorii din toamna anului trecut, prin care se cerea ca Liviu Dragnea să demisioneze de la şefia PSD şi a Camerei Deputaţilor.

Câţiva au fost excluşi, ca urmare a acestui demers, iar alţii au ales să meargă alături de Victor Ponta în proiectul Pro România.

Dintre contestatarii din prima linie au rămas Gabriela Firea şi Paul Stănescu, acesta din urmă fiind însă înlocuit din funcţiile de vicepremier şi ministru al Dezvoltării.

Gabriela Firea, rămasă la rândul ei în PSD, a acuzat că este sabotată la Primăria Capitalei de către guvern şi partid, fiindu-i blocate proiectele.

Dăncilă, despre posibilă alianţă cu Pro România: Nu am vorbit cu Ponta. Suntem deschişi dialogului

Viorica Dăncilă a declarat, întrebată despre o posibilă alianţă a PSD cu Pro România, că nu a discutat despre acest subiect cu Victor Ponta, însă partidul este deschis dialogului. Premierul a adăugat că dacă va fi decisă o alianţă acest lucru va fi făcut în forurile statutare ale formaţiunii.

„Nu am vorbit cu Victor Ponta, nu am avut nicio discuţie legată de o negociere. Suntem deschişi dialogului, dar nu am avut o discuţie cu Pro România. Dacă se va decide vreodată o alianţă o vom decide în forurile staturare. Nu ştiu dacă în seara asta. Poate luni”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la Parlament.