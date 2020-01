„Sprijinul financiar de 2 000 de lei pentru femeile insarcinate va fi alocat si anul acesta, in ciuda restrictiilor bugetare! Aproape 10 milioane de euro au fost investite in acest program, in doi ani de aplicare. Circa 15.000 de viitoare mămici au beneficiat de analize gratuite şi medicamente în anul 2019, iar în total peste 26.000, în mai puţin de 2 ani de la lansare a programului Primariei Capitalei - “Materna”, acordat prin DGASMB”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

De la aprobarea programului, de catre CGMB, în martie 2018, valoarea stimulentelor acordate s-a ridicat la peste 43 de milioane de lei.

Voucherele au fiecare câte o valoare de 1.000 lei şi se acordă de două ori: primul, în valoare de 1.000 lei, după procesarea cererii, iar al doilea - după intrarea în săptămâna a 24-a de sarcină.

Pot beneficia de acest stimulent femeile însărcinate, în vârstă de peste 18 ani, care au domiciliul stabil în Bucureşti sau resedinţa dobândită pe raza Municipiului Bucureşti de cel puţin 6 luni la momentul depunerii cererii (la momentul depunerii dosarului, sarcina este de minim 10 săptămâni) şi care nu înregistrează datorii faţă de bugetul local.