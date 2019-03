Ion Cristoiu spune că motivarea CCR privind încheierea unor protocoale secrete între Ministerul Public şi SRI dezvăluie cum aceste protocoale erau invocate public, fără ca nimeni din Parlament să reacţioneze.

“Dacă mă întrebaţi care este cea mai importantă concluzie, vă voi spune că este în vreo 10 pagini în care Curtea Constituţională arată principala responsabilitate a Parlamentului în această chestiune. Înalta Curte face o dezvăluire: existenţa acestor protocoale este sesizată în două rapoarte prezentate Parlamentului după 2009 de către SRI, care SRI spune există protocoale de colaborare. Cu toate acestea, Comisia SRI de la vremea respectivă nu s-a sesizat în legătură cu această abatere. Deci principala responsabilitate e a Comisiei SRI şi a Parlamentului (…)”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul spune că menţionarea acestor protocoale în rapoartele SRI prezentate Parlamentului ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru membrii comisiei parlamentare de control a SRI sau chiar pentru actuala majoritate, pentru a lua măsuri.

“Dezvăluirea este că în rapoartele Parlamentului, prezentate în plenul Parlamentului de către SRI protocoalele sunt menţionate. Nu putem spune că nu ştiau. Judecătorii nu ştiau, dar Parlamentul ştia pentru că atunci când s-a citit era normal ca cineva din Comisia SRI, cineva chiar din actuala majoritate, chiar domnul Liviu Dragnea… trebuia să spună <ce este cu aceste protocoale?> Asta este principala constatare. Şi după părerea mea, în urma acestei motivări ar fi fost normal să se constituie o comisie parlamentară de anchetare a fostelor comisii SRI”, a explicat Ion Cristoiu.

El a subliniat că în acest caz Comisia de control a Serviciului a fost complice la derapajele SRI şi, mai mult, în loc să îl controleze a ajuns să fie ea controlată de Serviciu, prin intermediul unor ofiţeri acoperiţi din comisie.

“Este foarte important pentru că toate derapajele de la Constituţie şi de la lege ale SRI-ului din perioada fostei conduceri şi-au avut cauza în complicitatea Comisiei SRI, care în loc să controleze SRI din punct de vedere parlamentar…de fapt, ea era controlată de SRI, subordonată de SRI, mulţi dintre oamenii din aceste comisii erau ofiţeri acoperiţi sau colaboratori”, a punctat jurnalistul.

În opinia sa, comisia de anchetă parlamentară ar trebui să pună capăt unor astfel de practice nedemocratice.

“Parlamentul trebuie neapărat să constituie o comisie de anchetă pentru ca să nu se mai repete. Toate serviciile secrete din lume sunt tentate să derapeze. E felul lor de a fi. Comisia de control SRI de la vremea respectivă era subordonată, era un instrument al SRI. Ea nu controla, era controlată de SRI şi în aceste condiţii este inadmisibil şi asta sesizează această motivare. Se prezentau rapoarte. În acele rapoarte erau menţionate public, în plenul Parlamentului şi în opinia publică abaterea de la lege. (…)Şi în momentul ăla nimeni nu a zis <cum adică aveţi>… ei se mândreau . <Şi am stabilit protocoale>, nu spuneau secrete, <cu Parchetul> … adică e ca şi cum cineva vine, o instituţie, Poliţia, face un raport public şi spune <şi am bătut şi am stâlcit în bătăi 100.000 de persoane> şi nimeni nu spune <cum adică?> Şi asta a fost marea problemă”, a subliniat Ion Cristoiu.

Jurnalistul nu crede că SRI sau Parchetul sunt de vină pentru abaterile de la lege, ci lipsa unui control real din partea Parlamentului, societăţii civile şi a presei.

“Aceste servicii secrete peste tot derapează, dar democraţia a înfiinţat controlul democratic. Controlul prin presă, nu a existat în România control prin presă şi nu există. Nimeni nu se interesează din presă de aceste abateri, controlul ONG-urilor. Nu am văzut niciun ONG care să arate şi controlul Parlamentului. Dacă noi am face acum o comisie parlamentară de anchetă despre cum au fost posibile aceste protocoale, concluziile acestei anchete ar fi de 100 de ori mai utile decât discuţia dacă au fost legale sau ilegale. Sigur că au fost ilegale, au fost declarate. Probabil că am trage nişte concluzii şi am perfecţiona”, a explicat Ion Cristoiu.

Jurnalistul spune că iniţiativa constituirii comisiei de anchetă ar trebui să vină din partea liderului PSD, Liviu Dragnea, mai ales că tot el a sesizat CCR în cazul protocoalelor secrete, iar punctul de pornire ar trebui să fie motivarea Curţii Constituţionale la această sesizare.

“Domnul Dragnea este cel care a făcut sesizarea. Normal era acum tot domnul Liviu Dragnea să ceară Parlamentului constituirea unei comisii de anchetă dacă e atât de preocupat. Deci domnul Liviu Dragnea, care este preşedintele partidului cu majoritate absolută în Parlament… El s-a adresat CCR. Frumos, dar are un instrument… Să spună <a apărut motivarea. În consecinţă, cer constituirea unei comisii parlamentare, să văd ce au făcut acele comisii SRI, câţi din ei erau ofiţeri acoperiţi>. Cred că sunt şi în momentul de faţă (n.r. ofiţeri acoperiţi)”, a conchis Ion Cristoiu.

Curtea Constituţională a României arată în motivarea publicată luni că protocoalele secrete dintre Ministerul Public şi SRI sunt în afara ordinii constituţionale şi au obligat legiuitorul să lupte contra unei paradigme juridice neconstituţionale de peste 9 ani.

