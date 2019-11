Jurnalistul a declarat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că Liviu Dragnea se credea de două ori Viktor Orban, premierul Ungariei, fostul lider al PSD având adeseori discursuri dure la adresa multinaţionalelor şi a instituţiilor UE.

“Ştiţi că în toată această confruntare a lui Klaus Iohannis de a spune cu PSD de trei ani, PSD nu face nimic pe contrasens, vă dau un exemplu cu Liviu Dragnea: deci Liviu Dragnea i se vârâse în cap şi credea, uite fac o dezvăluire, că el este de două ori Viktor Orban, el chiar se credea să ştiţi, el era, ajunsese cu politica asta a lui împotriva naţionalelor, cu UE, (...) ajunsese la ideea că este Tudor Vladimirescu, chiar se credea un mare om, e greu de presupus, că am întrebat şi eu am crezut că nu, nu era o greşeală, era convins, le spunea lor la şedinţele acestea de Comitetul Executiv Naţional că el o să moară pentru popor, dar chiar spunea, adică nu era hai să facem o combinaţie, el era... i se intrase în cap că ceea ce face el este Mareşalul Antonescu, Ceauşescu, el este un om istoric, da?”, a afirmat analistul politic.

“Acţionându-se asupra acestuia (...) în ce capcană l-a prins Klaus Iohannis, anume în capcana că atunci când vorbea de Uniunea Europeană. Spre deosebire de Cătălin Ivan, el nu făcea o introducere, mai ţineţi minte, <noi românii suntem pentru UE să facem...> Păi nu, niciodată, el vedea cum, dacă ar fi fost lucid, vedea cum Klaus Iohannis se foloseşte de absenţa acestei prime părţi şi creează imaginea omului care vrea să ne scoată din Uniune, de acord? De ce nu spunea el prima parte nu ştiu şi am dat un exemplu încă o dată nu, chiar sunt aşa cu gura căscată de admiraţie cum de le-a ieşit”, a mărturisit jurnalistul.

Ion Cristoiu spune însă că gândirea fiecărui pas din strategia electorală a lui Klaus Iohannis a fost făcut şi prin forţa “infiltraţilor”.

“Da, în jurul fiecăruia şi a lui Liviu Dragnea există infiltraţi după o regulă a celui care ştiţi că agenţii dubli, e o chestiune din servicii, când treceai de la KGB la CIA şi treceai rămânând, treceai ca o conservă, cârtiţă. Sigur că vreau să spun că şi ăia te luau la... dar şi ei te verificau după adevăruri şi tu spuneai 99 de adevăruri, 99 atât şi la un moment dat, verifică încă o dată, să vedeţi că (...) are picioarele mari, ăia verificau, dar are dreptate nu ne minte, a doua, a treia, a patra, a cincea, de nenumărate ori, uneori a zecea spunea că este fundamentală pentru America, dar tu aveai cea de a 100-a. Aia care conta, aia era marea intoxicare, aia de care aveai nevoie. Aşa cred că a fost şi la Liviu Dragnea, adică au fost oameni care i-au câştigat încrederea, că era Dragnea şi cu 99 de lucruri, cea de a 100-a era o chestie falsă, o să scapi de pedeapsă, am vorbit noi”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a dezvăluit că s-a "lucrat" şi asupra iubitei lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, şi că reţeta a fost folosită inclusiv pentru demiterea guvernelor Grindeanu şi Tudose .

“Deci aşa este operaţiunea, câştigă ăia încrederea, sunt perfecţi, foarte mult se lucrează în orb, au fost şi zvonuri că de fapt şi în cazul lui Dragnea s-a lucrat în orb asupra iubitei lui, nu în ideea că venea cineva, se ducea la coafor şi spunea cineva, <doamnă ştiţi că eu am aflat că> ... ea îi spunea lui, atenţie, foarte mare atenţie, pe fondul de slăbiciune clasică, da? Dacă bărbatului îi plac blondele, vine o blondă, dacă bărbatul este suspicios de trădare vine unu şi spune că <fiţi atenţi că Monica Mihai va vorbi cutare, cutare şi vă trădează>, se lucrează pe slăbiciunea fundamentală a omului, apărea omul la televizor şi spuneau, voiau să scape să spunem de unul bun din guvern da? Şi venea unu şi spunea, <domnul vă lucrează, v-a pus la punct>, aşa se explică şi căderea celor două guverne. Tot aşa au venit şi au spus <Grindeanu vrea să vă ia locul cutare, cutare>. Degeaba se ducea Grindeanu... Păi nu că el spunea <aha, nu ai nici o intenţie, lasă că ştim noi în gândul nostru că vrei să mă trădezi>, a susţinut analistul politic.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, declara în iulie 2018 că “eu nu vreau să plec ca prostul din această viaţă şi din această funcţie. Vreau să ştiu că la plecarea din funcţie am lăsat împreună cu colegii mei, pe care îi felicit că au rezistat la presiuni inimaginabile, o ţară mai bună din punct de vedere al drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

La 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare în dosarul privind angajările fictive de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Teleorman. El este încarcerat la Penitenciarul Rahova.